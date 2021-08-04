亞洲第一款全植物紙盒　利樂攜手義美　讓食物包材助地球資源永續

台灣第一款全植物包裝盒，由利樂和義美公司攜手合作上市。 (圖／利樂台灣公司提供) 台灣第一款全植物包裝盒，由利樂和義美公司攜手合作上市。 (圖／利樂台灣公司提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣第一款「可回收生質塑膠」全植物盒，由台灣利樂與義美食品公司合作上市，不但採用森林管理委員會FSC標章的紙材， 並以甘蔗汁發酵聚合的生質聚乙烯（Bio-based PE）來替代傳統紙容器慣用的石化聚乙烯（PE），不僅減碳，又能幫助地球資源永續。

媒體引述利樂公司說法，全球食物系統佔全球溫室氣體排放量的26%，由食物產生的總排放量中，8%來自食物浪費。「如果把食物浪費當成一個國家，它將是世界第三大碳排放國。」

因此高效率的食品包裝在餵養全球人口上扮演著極為重要的角色，但它必須以永續的方式進行，這樣才能確保食物的供應不會以地球為代價。

由於紙容器因需盛裝飲料、湯湯水水的食材，須具備防水、防油、保溫甚至阻隔陽光的功能，因此內膜通常加入多層塑膠薄膜或鋁箔隔絕層， 傳統上，這層膠是使用石化材料。

而利樂與義美共同推出的這款全植物盒，除了FSC™驗證紙板外，採用了以甘蔗汁發酵聚合的生質聚乙烯（Bio-based PE）來替代傳統紙容器慣用的石化聚乙烯（PE）。對此，義美說明，我們稱它為生質利樂皇，由於使用後可以回收再利用，因此也稱為可回收生質利樂皇。

除此之外，瓶蓋也是採用以甘蔗汁為原料的糖質PE製成，性能、使用期限、回收再利用方式與傳統塑膠相同，可以取代傳統石化塑膠，但原料取自可再生（renewable）的甘蔗，不會干擾食物鏈，符合生態永續的精神。

而且全植物飲料紙盒採用的生質塑膠瓶蓋是可以完全回收再生的，它的回收再生流程和採用石化原料的PE一致，使用後可以循現有廢紙容器回收處理管道（資源類）進行回收再生。充份展現義美落實環境永續的決心與誠意，一起為環境保育盡一份心力。