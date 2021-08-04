「晶華美食到你家」迎接父親節，台、粵、滬式家宴登場

迎接8月8日父親節，不讓疫情阻礙子女對爸爸的愛，晶華酒店美食外帶外送平台「晶華美食到你家Take Regent Home」本週推出三款適合全家享用的台、粵、滬式家宴，加上三燔本家的鱈場蟹和牛盛宴以及ROBIN’S的霸氣戰斧海陸宴，期望透過多元豐美的大餐，與消費者一起慰勞辛苦的爸爸。而日前推出即大受歡迎、在網路上被稱為全台最美味的甜品--舒芙蕾生乳捲也將持續熱賣，每一套家宴更將加贈一條請爸爸品嘗，多達十餘款的新菜，讓消費者時時可嘗鮮、絕對吃不膩。

「晶華美食到你家」本週針對父親節推出的中式家宴分別是來自宴會廳吳俊煌主廚的總鋪師佛跳牆宴，內容包括六款經典小滿漢前菜、一品瑤柱佛跳牆、上湯波士頓龍蝦、蒜茸原鮑粿仔條、壺底油蒜燒白鯧等道地的台菜。晶華國際聯誼會外燴女王蔡燕珠規劃的海派私家宴則有六款私房美味集前菜、古法老鴨湯、麻醬活鮮鮑、油爆鮮蝦、蔥㸆烏參、滬式牛腩上海菜飯、韭黃炒鱔糊等政商名流宴客的首選。米其林餐盤推薦餐廳--晶華軒鄔海明主廚準備的米其林烤鴨宴可以吃得到餐廳招牌的片皮鴨三吃、鱈蟹西施泡飯、手工現做港點集，以及豉油皇蝦和薑蔥龍膽魚等佳餚，上述家宴每套7,888元起。

除了中式家宴之外，日式與西式餐廳也在「晶華美食到你家」平台上推出應景新菜，三燔本家的鱈場蟹和牛盛宴是以日本空運來台、重達三公斤的鱈場蟹為主角，烹調出鱈場蟹火鍋、鱈場蟹鮑魚散壽司以及鱈場蟹膏黃金粥，搭配美國Prime頂級無骨牛小排壽喜燒，邀請闔家體驗日式頂級的海陸美味。米其林餐盤推薦的西餐廳--ROBIN’S推出霸氣戰斧海陸宴，主廚選用來自澳洲的戰斧牛肉，以烤爐控溫控濕的多段式烤法使其外皮焦香酥脆、肉質鮮嫩多汁，搭配使用一整隻波士頓龍蝦烹調的義大利麵，一家四口絕對盡興飽餐，上述海陸套餐四人份、每套8,888元起。

值得一提的還有【甜點烘焙】區當中的舒芙蕾生乳捲，7月中旬推出至今，因為前所未有的輕柔蓬鬆口感以及滋味醇厚的奶油內餡造成網路美食圈極高的討論度，負責製作的法籍甜點主廚尼可拉斯還有收到消費者留言，大讚「這是台灣最美味的生乳捲」，主廚採用日本日清麵粉、北海道高梨鮮奶油、法國鐵塔鮮奶油、馬達加斯加香草莢...等頂級食材，烘烤時也以上火170℃、下火160℃的不同溫度兼顧熟度與色澤，是市場上難得一嘗、同時擁有清爽口感與自然清新乳香的極致風味，價格為680元，即日起購買父親節中式家宴與霸氣海陸戰斧宴，均可享有這款美味的舒芙蕾生乳捲。