害怕遭遇不測！白俄羅斯田徑女選手拒強制遣返 已受波蘭人道庇護

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）白俄羅斯一名田徑奧運選手遭代表隊要求返國，由於害怕返國恐遭不測，該選手已與波蘭聯絡上，將前往當地接受庇護。

代表白俄羅斯出席奧運田徑短跑的女選手齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）在批評其教練後，遭代表隊要求返國，然而近期因白俄政府對於反對聲音的處理方式過於激進，該選手害怕返國恐遭不測，因而透過日本警方與波蘭聯絡，前往首都華沙接受庇護。

根據路透社，齊馬諾斯卡雅日前因不滿代表隊教練要求她參加非過去訓練項目的4 x 400公尺接力賽，而在社群媒體Instagram上提出批評，卻因此被白俄國家隊除名，並被要求立刻離開東京返回白俄。

然而齊馬諾斯卡雅對外表示拒絕返國，並透過日本官方與波蘭聯絡，拿了波蘭的人道主義簽證。波蘭外交副部長Marcin Przydacz證實，她已受到波蘭的保護。

外媒指出，白俄羅斯今年才因為被稱為「歐洲最後一任獨裁者」的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）持續連任而爆發當地大規模抗議，許多示威者要求他下台，希望得到公平公正的選舉，卻受到警方強力鎮壓，甚至封鎖網路。

這週一（2日）白俄更傳出協助白俄公民外逃組織「烏克蘭白俄羅斯人會館」（Belarusian House in Ukraine）負責人希紹夫（Vitaly Shishov）在公園上吊的消息。其友人表示希紹夫近日被人跟蹤，外界也懷疑他「被自殺」的可能性很高。