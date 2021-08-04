邁向監控大國？新加坡將大幅增設國內監視器 盼十年內增一倍數量

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）以嚴刑峻法出名的新加坡本週二（3日）表示，將於十年內新增比現在多一倍的監視器數量，達到超過20萬支之多，超越台灣目前的16餘萬支。

路透社指出，新加坡內政部長尚穆根(K Shanmugam)週二表示，目前國內屬於警察系統、可供偵防調閱的監視器數量約為9萬個，預計在2030年之前，增設一倍數量，達到超過20萬支監視器。根據警政署最近期的一次統計，截至2016年6月底，全國治安要點錄影監視系統數量， 共計16.7萬餘支。

根據媒體報導，新加坡已是世界上監視器密度最高的前五名之一，僅次於中國、美國、台灣和英國，然而近期新加坡內政部計畫將增加國內監視器，令民眾擔心新加坡恐淪為侵犯國民隱私的監視大國。

新加坡的國土面積僅719平方公里，人口約有353萬人，是世界人口密度僅次於摩納哥第二高的國家。目前國內的警察系統的監視器數量約為9萬支，比較台灣目前的監視器數量，根據警政署最近期的統計，截至2016年6月底，台灣的全國治安要點錄影監視系統數量， 共計16.7萬餘支。

對此，尙穆根向國會表示，不論在新加坡或是其他國家，政府裝設監視器時都會被批評為侵犯隱私。他認為，從另一個觀點來看，大多數民眾也盼望能在一個安全又可靠的環境中生活，這是不能忽略的基本要點。