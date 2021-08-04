「愛的疫外連線」　新北邀請全國親師紀錄線上學習的美好

新北市教育局於今(4)日發表「愛的疫外連線」 活動宣傳影片，正式啟動110年度新北就是愛老師系列活動。 由於疫情影響，課程與教學受到很大的挑戰， 臺灣面臨首次全國大規模的長期停課，啟動全面線上教學模式。 愛的疫外連線學習影音紀錄徵稿活動，希望透過全國教師、 家長的投稿，讓這一幕幕精彩珍貴的線上學習點滴能被保存下來， 並藉此在教師節前夕，表達對教師的敬意。

教育局表示，停課不停學期間，各校在親師生共同協力之下， 展開了線上學習的一段奇幻旅程，老師們面臨突如其來的挑戰， 不斷展現創意，用盡各種方法與學生保持教與學的互動， 也意外地促進親子在學習上的互動， 家長深度參與教學活動甚至成為教師的助手。 推出愛的疫外連線宣傳影片，就是希望能拋磚引玉，鼓勵全國教師、 家長踴躍投稿影片、照片，期待透過成果影片展示， 讓全國民眾看到線上學習美好的風景。

承辦學校廣福國小校長張美鳳說，愛的疫外連線活動，以「 教師上網課，不輸YouTuber」、「家長作伙來，親子Tog ether」、「停課不停學，場域Everywhere」等主題 作為活動核心，在宣傳影片中，精彩呈現線上教學的真實、 有溫度的畫面。 影片裡有教師一開始對操作不熟悉所產生的意外插曲； 也有老師一起協同教學，讓學生變裝發揮、 融入大富翁活動等展現體能的畫面； 更有老師居家手忙腳亂照顧自己的孩子，還要熬夜線上備課設計、 批閱作業，令人感受到滿滿的愛與感動。

教育局說明，愛的疫外連線徵稿活動期間自8月4日至20日， 徵求各類型線上學習照片、影片，全國各級老師、家長都能投稿。 如果獲選用，有機會獲得永和樂華夜市店仔街福德宮提供的swit ch遊戲主機、攝影鏡頭或耳麥，獎品十分豐富。另外， 今年的成果作品將與關懷台灣文教基金會合作， 做為基金會敬師活動的MV素材，歡迎有興趣的教師家長踴躍參加。 相關活動詳情請參考新北學Bar(https://www. facebook.com/ntpcedugov/) 及新北市廣福國小網站首頁(https://www.gfes. ntpc.edu.tw/) 。