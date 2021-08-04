高中以上獎學金年助780名新北學子 12年挹注上億近萬名生受惠

新北市於日前公告「110年度高級中等以上學校學生獎學金」獲獎名單，共有780名學子受惠，包含高中職組445名及大專院校組335名，核發大專校院每人2萬元、高中職每人1萬元，共計1,115萬元獎金預計8月底前入帳，學生在開學前能支付學習相關開銷，幫助新北學子堅持自己的夢想，定位人生方向。
教育局表示，新北市辦理高級中等以上學校學生獎學金至今已邁入第12年，只要設籍新北市滿六個月以上，在國內公私立高級中等以上學校就讀學生，可以申請本獎學金。目前已造福9,360位學子，並發放共上億元獎學金。希望藉由獎學金發放，除獎勵成績優異學生，並優先錄取低收入戶及身心障礙之弱勢學生，關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子。
今年獲低收入戶獎學金的三重商工王俊皓同學，從小參加田徑班是位體育好手，看到奧運選手表現更激勵自己努力向上。在國小五年級時家中遭遇變故，父親重病過世，母親兼兩份工扛起家庭經濟重擔，懂事的他看到母親的辛苦在學業上更加上進，也在老師協助下申請本次獎學金。俊皓表示，此次獲獎除了肯定自己學習表現，也做為家中急難紓困金，未來將更努力學習一技之長。
另一位低收入戶獲獎的樟樹國際實中李書孟同學表示，感謝師長鼓勵慢慢找到自信心，讓原本對學習沒興趣的她在高中能維持在前段排名。她也說獎學金能夠減少自己就學期間負擔，讓自己專注在課業上，在領到後會好好存起來，做為未來升學用途的規劃。
瑞芳高工王博賢同學以優異成績獲得本次獎學金。寬以待人且嚴以律己的他，從小就對自己期望高，希望透過自己努力擁有更好的未來，讓家裡能過上好日子。博賢也表示，本次獎學金將用來購買題庫及報考相關證照，繼續努力並強化技能專業。
來自淡水商工的洪佳妤同學也獲得本次獎學金，她從小獨立且懂事，因興趣選擇餐飲科。因不想增加家中負擔，經常是用打工來繳交學期間的實作材料費用。佳妤也表示，有了這次獎學金，可以在學習上需要用到學費、材料費及證照費上減輕不少負擔，自己會把握並好好使用。
新北市提供高中職以上學生獎學金政策，鼓勵優秀學子堅定自己的人生方向，也期待能夠照顧弱勢學生，讓獎學金激勵更多優秀學生完成學業目標，將夢想化為行動持續向學，成為新北卓越人才，未來能回饋給社會。