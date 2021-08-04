高中以上獎學金年助780名新北學子 12年挹注上億近萬名生受惠

新北市於日前公告「110年度高級中等以上學校學生獎學金」 獲獎名單，共有780名學子受惠，包含高中職組445名及大專院 校組335名，核發大專校院每人2萬元、高中職每人1萬元，共計 1,115萬元獎金預計8月底前入帳， 學生在開學前能支付學習相關開銷，幫助新北學子堅持自己的夢想， 定位人生方向。

教育局表示，新北市辦理高級中等以上學校學生獎學金至今已邁入第 12年，只要設籍新北市滿六個月以上， 在國內公私立高級中等以上學校就讀學生，可以申請本獎學金。 目前已造福9,360位學子，並發放共上億元獎學金。 希望藉由獎學金發放，除獎勵成績優異學生， 並優先錄取低收入戶及身心障礙之弱勢學生， 關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子。

今年獲低收入戶獎學金的三重商工王俊皓同學， 從小參加田徑班是位體育好手， 看到奧運選手表現更激勵自己努力向上。 在國小五年級時家中遭遇變故，父親重病過世， 母親兼兩份工扛起家庭經濟重擔， 懂事的他看到母親的辛苦在學業上更加上進， 也在老師協助下申請本次獎學金。俊皓表示， 此次獲獎除了肯定自己學習表現，也做為家中急難紓困金， 未來將更努力學習一技之長。

另一位低收入戶獲獎的樟樹國際實中李書孟同學表示， 感謝師長鼓勵慢慢找到自信心， 讓原本對學習沒興趣的她在高中能維持在前段排名。 她也說獎學金能夠減少自己就學期間負擔，讓自己專注在課業上， 在領到後會好好存起來，做為未來升學用途的規劃。

瑞芳高工王博賢同學以優異成績獲得本次獎學金。 寬以待人且嚴以律己的他，從小就對自己期望高， 希望透過自己努力擁有更好的未來，讓家裡能過上好日子。 博賢也表示，本次獎學金將用來購買題庫及報考相關證照， 繼續努力並強化技能專業。

來自淡水商工的洪佳妤同學也獲得本次獎學金，她從小獨立且懂事， 因興趣選擇餐飲科。因不想增加家中負擔， 經常是用打工來繳交學期間的實作材料費用。佳妤也表示， 有了這次獎學金，可以在學習上需要用到學費、 材料費及證照費上減輕不少負擔，自己會把握並好好使用。

新北市提供高中職以上學生獎學金政策， 鼓勵優秀學子堅定自己的人生方向，也期待能夠照顧弱勢學生， 讓獎學金激勵更多優秀學生完成學業目標， 將夢想化為行動持續向學，成為新北卓越人才，未來能回饋給社會。