臺灣土地銀行落實ESG 首發可持續發展債

臺灣土地銀行已於本年7月23日發行可持續發展債券，發行金額為新台幣10億元，期限為5年期，採固定利率0.39%發行。債券所募資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，展現土銀落實ESG責任投資，推動永續金融之決心。

在綠色投資計畫部分，主要用於太陽光電、離岸風力發電等再生能源發電設備購置之放款；在社會效益投資計畫部分則分為三項：提供教育設施及醫療院所之融資和金融服務、提供興建合宜住宅及社會住宅所需資金、以及協助中小企業、微型企業及受疫情影響遭受重大經濟衝擊之企業進行專案貸款。

因應全球永續浪潮，臺灣土地銀行除持續發揮不動產專業銀行優勢辦理各項專案貸款，同時透過短期與中長期的永續營運的推動策略與目標的設定，貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的全方位金融服務之理念，期提升整體競爭力與營運績效，朝全方位優質金融機構發展。

面對氣候變遷所帶來的轉型風險與發展機會，臺灣土地銀行已於2020年加入銀行公會「氣候變遷壓力測試小組」，藉此更有效率配置資本，邁向永續、低碳經濟的發展。2021年開始設置「永續發展委員會」，推動ESG（環境、社會及公司治理）、參採「赤道原則」精神及配合節能減碳政策等，具體呈現相關政策推動成果。

在綠色金融服務方面，持續推動綠色融資放款、綠色消費性貸款、「5+2」新創重點產業專案貸款、投資綠色債券等，透過資金運用以鼓勵產業向低碳轉型，提升產業韌性。

在2021年金管會對金融服務業辦理「公平待客原則評核」，臺灣土地銀行連續三年列入35家銀行業評比排名前20%，為評比績優銀行業者之一。為服務社會大眾及善盡社會責任，並持續辦理政策性業務，包括「勞工紓困貸款」、「樂活養老貸款」、「銀髮安養信託」、「青年安心成家貸款」及紓困措施與振興專案等。另亦藉由硬體設施及網路平台等多方提供金融友善服務，協助金融弱勢消費者及促進社會公平之具體行動，落實普惠金融。

未來臺灣土地銀行仍將本著生於斯、長於斯的理念，以實際行動支持綠色企業，推動社會責任投資，善盡企業社會責任，迎接永續共好的未來。