臺灣企銀提升薪轉戶數位服務體驗

臺灣企銀總是把您放在「薪」上，今年針對薪轉戶權益大升級， 推出薪轉戶獨享服務。除了享有跨提、跨轉各5次免手續費、 基金下單、外幣換匯等專屬優惠外，網路銀行增設「薪轉戶專區」， 打造薪轉客戶數位尊榮體驗。

臺灣企銀今年針對薪轉戶推出四大優惠，活動期間自今年5 月1日至12月31日止。除了基本的跨行提款、轉帳各5次免手續 費外，再享出國旅遊無痛換匯，美元最高減碼2分、澳幣、 歐元最高減碼3分，輕鬆享有美、日、歐、澳多種幣別優惠匯率， 讓您晉升換匯達人，出國旅遊超盡興。不僅如此，透過線上申購定期 (不)定額基金，依扣款次數，再享手續費優惠最高3折起， 小資族也能「Fund薪」投資，替自己加薪。

臺灣企銀針對薪轉戶服務再升級，網路銀行增設「薪轉戶專區」， 該專區具三大服務特色，除了可以隨時查看撥薪帳戶餘額、 掌握跨提轉優惠使用次數外，此次更導入CTA(Call to Action)導購鈕設計，客戶直接點擊優惠資訊下方按鈕， 即可進行轉帳、申購基金及換匯等服務。 透過簡潔且直覺的介面設計，提供薪轉戶無斷點金融服務體驗。

臺灣企銀表示，根據內部薪轉戶分析統計， 薪轉戶排除基本的臺幣活期存款外，前五大產品分別為信用卡、 臺幣定期存款、外幣活期存款、黃金及證券， 其中信用卡的持有比率近四成，一半以上是有效卡， 此外薪轉戶更高達七成會使用網路銀行或行動銀行，結算至今年6月 底，上半年線上總交易筆數已突破60萬筆，累計交易金額達250 億元，值得一提的是三級疫情開始後， 平均每月交易筆數較疫情前更成長了五成，以上分析在在顯示， 薪轉戶與銀行產品黏著度相當高，更是銀行數位服務的愛好者， 臺灣企銀深知薪轉戶的重要性，已列為重點深耕客群。

臺灣企銀提供薪轉戶全方位金融服務，結合儲蓄、轉帳、 投資等核心應用，滿足客戶各項需求，並持續通過優化數位通路， 積極串聯線上、線下，打造無縫隙智慧金融體驗， 期望成為支持企業與員工的最佳金融夥伴，創造您的財富「薪」 價值。