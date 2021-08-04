下半年美股投資觀察三大重點：FOMC會議、疫情、經濟基本面

貨幣寬鬆的情況下，全球資金充沛，金融交易整體熱絡，從2021 年全球資金流向顯示，今年上半年股票市場及債券市場都是正流入， 貨幣市場也是呈現正流入，但股債市場明顯比貨幣市場多。 股票市場第一季正流入為3,623億美元，第二季為2,066億 美元，而債券市場第二季則是比第一季增加，正流入1,590億美 元明顯高過第一季1,306億美元。富邦證券表示， 由此可以看出上半年全球的熱錢都往股債市場移動。

若從市場面來看，美國是資金流入最多的國家，上半年達到3, 204億美元，其次是日本425億美元，而中國、英國、 香港及德國也都是正流入，特別值得注意的是韓國及台灣， 上半年都呈現資金淨流出。台灣第一季淨流出是120億美元， 第二季則是19億美元，顯示上半年全球整體的資金， 主要還是流往世界經濟重心的美國市場。

然而資金主流是流向成長型類股還是價值型類股？富邦證券表示，以 2020年來說，科技類股漲翻天，其中又以居家辦公帶動的網通、 電動車產業為主，因此在2020年成長型股票是淨流入， 而價值型股票是淨流出。但到了2021年上半年就反轉了，202 1年上半年變成價值型類股當道，而成長型類股則呈現淨流出。

今年上半年末，美國聯準會在6月16日的利率決策會議(FOMC 會議)中，利率點陣圖釋放出2023年可能升息二次的訊號， 透露出寬鬆態度將於未來逐漸轉向， 因此也造成一陣市場上的恐慌情緒。另外，FOMC會議中也正面的 看待未來美國的經濟表現，將今年GDP預測值由6.5%調高到7 %，傳遞出美國經濟將持續復甦的訊號。因此， 接下來要觀察下半年的哪些指標就非常重要。

富邦證券指出，上半年最令市場擔心的就是通膨， 美國的通膨在今年五月份見到了一個高點， 主要原因是去年五月美國受到新冠肺炎疫情蔓延影響， 進行大幅度的封城措施，使得經濟萎縮、信心跌到谷底， 因此創下比較低的基期，時序來到今年五月時， 通膨指數才會變得這麼高。假設未來幾個月的月增通膨為零， 就可以看到基期的效果將逐漸往下， 因此下半年的通膨基期因素可以說是逐月趨緩。 不過還是要觀察接下來開工的情況、原物料及供應鏈緊縮， 整個流通的環節，若進一步緩解，在物價的壓力上相對就比較少。

近期全球新冠肺炎疫情又受到DELTA變種病毒肆虐， 確診人數又增加，截至8/3日為止，目前全球確診人數高達2億人 ，並造成425萬人死亡。至8/3日最近的一週，共新增423萬 確診，平均每日新增約60萬病例。 目前最有效對抗病毒的方式就是接種疫苗， 因此疫苗接種施打率將是重要指標， 接種的速度亦影響全球經濟復甦的速度。全球疫苗接種人口(至少一 劑)約28.6%，完整施打人口為14.8%。富邦證券表示， 目前主要國家的疫苗施打率以英國最高， 至少施打完一劑的人口比率達69.05%，法國為62.95%， 美國也超過一半有57.3%，目前台灣則是33.6%。 隨著英國於7月19 日宣布全面解封，鬆綁嚴格防疫禁令，雖然受到DELTA變種病毒 影響疫情回溫，每日確診人數增高，但死亡人數並無大幅增加， 顯示接受疫苗可以避免重症發生。

再者，以美國銀行業信用貸款未結清餘額來看， 金融相關借貸都是逐月往上， 代表金融投資相關的市場有一股很強的資金力量在支撐著， 顯示離熊市還有很遠的距離。另外在實體經濟裡面，工業、 商業這幾個月也都有一個向下的穩定狀況， 如果未來經濟在解封後這些貸款餘額可以用於工業或商業， 會造成一個良性的循環。富邦證券表示， 除了銀行餘額的資金貸款動向以外，從美國實質個人支出來看， 從去年底至今，餐飲服務、航空、旅館的支出， 整個動能都逐步向上。 這也是為何今年上半年整個資金會從成長型類股轉向價值型的類股， 接下來亦會進入到實體的經濟。

綜合來說，今年下半年資金市場，要持續觀察三個面向，第一是FO MC會議下半年的4次利率政策會議， 將取決於就業市場與通膨率走勢， 目前離升息仍有相當長的一段期間，而市場資金仍屬寬鬆， 但當疫情受控經濟回復正軌，強勁需求將會帶動物價增長； 第二是新冠肺炎變種病毒控制是否得宜，及全球疫苗施打率， 目前出現新冠病毒變異和病例上升的亞洲國家， 疫情對經濟成長而言依舊是威脅，儘管對全球經濟成長抱有信心， 但仍需要注意疫情反彈帶來的經濟風險；第三， 下半年的經濟基本面要觀察物價與就業相關指數， 供應鏈的緊縮是否獲得舒緩，原物料價格是否會回穩， 資金市場才能真正流入實體經濟中。