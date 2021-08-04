波蘭贈台疫苗？ 台灣外交部：透過各管道持續努力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）媒體今（4）日 報導，波蘭傳規劃將數百萬劑新冠疫苗轉售或贈與他國，我涉外單位爭取疫苗來台。外交部發言人歐江安回應，目前會透過各種管道持續努力，有結果將向國人報告。

自由時報今日上午報導，中歐國家波蘭七月傳出有過剩的數百萬新冠疫苗，有意轉售或捐贈給其他需要的國家，我涉外單位也與對方洽談交涉，期盼能為台灣爭取疫苗捐贈。

據悉，波蘭透過各家疫苗廠訂購約一億劑新冠疫苗，按照與歐盟執委會所簽之合約，波蘭至少有400萬劑可供轉售或捐贈。

針對此事，歐江安表示現階段外交系統「低調不證實、不否認」，但政府始終鍥而不捨，透過各種管道努力爭取更多疫苗，並且促成疫苗早日運抵台灣。

外交部也持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能，或促請國際現有疫苗分配平台（COVAX）及我國已採購的管道加速供貨，以及其他經由雙方或多方商議可行且符合各自法律規定的作法。

歐江安強調，不論是任何有意捐贈或轉售疫苗給台灣的國際夥伴，外交部都樂見其成，也會持續要求我國第一線的駐外館處隨時呈報任何進展。她也表示：「如果有確認的結果，外交部會適時向國人報告。」

台灣與波蘭除有經貿往來也有刑事合作，今年二月二十三日雙方所簽署的「台灣波蘭刑事司法合作協定」正式生效，波蘭也成為首個與台灣簽署司法合作協議的歐盟國家。台波雙邊友好，去年新冠疫情席捲歐洲時，台灣曾捐贈該國一百萬片口罩助其抗疫。儲蓄