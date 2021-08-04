戰機伴飛台灣奧運英雄引議論•國防部：是國軍榮幸　疫情指揮中心也配戴奧運fu口罩•感謝所有參與者

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）幻象戰機今天(4日) 將伴飛載有台灣選手的華航班機返台。國防部表示，總統蔡英文指示比照2018年亞運，由空軍伴飛國家英雄回國；能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。

(以上皆中央疫情指揮中心8/4記者會直播截圖)

另一方面眼尖的網友也發現，今天中央流行疫情指揮中心記者會上, 包括指揮官陳時中在內, 所有出席人員都戴上「台灣（TAIWAN）硬啦」、「台灣好棒」等充滿奧運fu的口罩，也是為了歡迎選手返台。

台灣選手在今年東京奧運成績亮眼，目前正陸續搭機回台；在東奧羽球男雙勇奪金牌的王齊麟、李洋，以及奪下羽球女子單打銀牌的戴資穎等人今天下午4時50分將搭機返台。

為表達對體育的支持，空軍下午將安排4架幻象2000戰機，在空中迎接搭載選手回台的華航班機，氣候許可下，將施放熱焰彈。

空軍此舉引起外界正反議論，有人認為共機頻繁侵擾台灣防空識別區（ADIZ），應讓軍方專注訓練本務；也有人認為，台灣選手在這次奧運表現優異，出動戰機在空中迎接合情合理。

國防部下午表示，代表團在東京奧運創下史上最佳紀錄，因此，總統蔡英文指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國；能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。

國防部說，下午華航搭載奧運選手返國期間，由空軍派遣4架幻象戰機伴飛，表達政府與人民對體育活動的支持，並感謝所有奧運代表團，讓世界看見台灣。

國防部表示，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。

中央社報導, 台灣選手在2018年亞運拿下17金的好成績，空軍嘉義基地當時派出2架F-16戰機迎接代表團凱旋歸國，並施放120發的熱焰彈，向選手致敬。

另一方面為了慶祝中華隊在東奧屢獲佳績，以及羽球球后戴資穎及奪金的羽球男雙「麟洋配」今下午返台，今天疫情指揮中心記者會上, 出席人員也戴上「台灣（TAIWAN）硬啦」、「台灣好棒」等充滿奧運fu的口罩，歡迎選手返台。

今天不少眼尖網友在中央流行疫情指揮中心直播發現出席成員，包含陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞等人，都戴上寫有「台灣（TAIWAN）硬啦」、「台灣好棒」字樣以及有羽球拍「麟洋配」聖筊圖案的3款口罩。

陳時中在記者會中被問及今天的口罩是否為迎接羽球隊返台，陳時中說，主要是有熱心民眾特別做了這款符合時事的口罩，「我們的心情跟民眾是一樣的」，奧運賽事非常精彩，無論國手有無得牌，中華隊都表現非常好，展現鬥志、技術及風範，戴上這款口罩是表達對奧運英雄心有同感。