戴隱形眼鏡時點眼藥水 會造成視神經壞死？ 快來看眼科醫師怎麼說

坊間有傳言戴隱形眼鏡時不能使用眼藥水或人工淚液，否則會傷害眼睛，這是真的嗎？ (示意圖／Getty Images) 坊間有傳言戴隱形眼鏡時不能使用眼藥水或人工淚液，否則會傷害眼睛，這是真的嗎？ (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）眼睛是靈魂之窗，現代生活處處是3C產品，難免會用眼過度，感到疲勞、酸澀。因此，不少民眾會選擇用眼藥水或人工淚液來滋潤眼睛。但是，坊間有傳言戴隱形眼鏡時不能使用，否則會傷害眼睛，這是真的嗎？

戴隱形眼鏡可以點眼藥水嗎?

眼科診所林穎新醫師 表示：一般眼藥水與人工淚液常含防腐劑成分，與隱形眼鏡一起使用時，可能會累積在鏡片上造成眼睛負擔，藥水中的其它成分也可能與隱形眼鏡材質產生交互作用，因此不建議在戴隱形眼鏡時使用眼藥水與人工淚液。

至於市面上有針對隱形眼鏡族而設計的眼藥水與人工淚液，方便戴隱形眼鏡時可以同時使用，林穎新說明，由於此類產品種類較少，建議使用前詳細閱讀產品標示或仿單，再次確認是否可與隱形眼鏡同時使用。

另外，坊間還謠傳戴隱形眼鏡時使用眼藥水，會造成視神經壞死、視網膜剝離，林穎新說明，眼球構造有內外部的分隔，視神經、視網膜在眼球的內部，而一般隱形眼鏡對眼球的影響多在眼球表面，因此不太會造成這些問題，僅是特殊案例。

生理食鹽水能否直接點入眼中？

林穎新說，生理食鹽水與血液成分相似，人工淚液成分則接近眼睛自然淚水，兩者並不相同。因此，生理食鹽水適合沖洗隱形眼鏡，不建議點入眼睛，通常只有在異物入侵眼睛或化學藥劑接觸眼睛時，才會用大量生理食鹽水沖洗眼睛。

點眼藥水前，請先取下隱形眼鏡

林穎新提醒：通常需要使用眼藥水或眼藥膏時，表示眼睛已經不舒服或產生疾病，此時不戴隱形眼鏡會更好。點眼藥水時，建議先取下隱形眼鏡，待10至15分鐘後再點，點完後再等待10至15分鐘，讓眼睛充分吸收藥水。若是點眼藥膏，則須依醫囑、藥品仿單及個人狀況等，再延長等待的時間。

此外，長期使用人工淚液，並不會讓淚液分泌變少或產生乾眼症；但若含有類固醇的眼藥水，則不建議自行長期使用，以免產生副作用。林穎新建議每天使用人工淚液與眼藥水的次數在4次以下，最多不超過6次。

解決造成眼睛不適的原因，比挑選藥水更重要！

不過，林穎新也提醒，對眼睛來說，隱形眼鏡是一種造成負擔的異物，當眼睛感到乾澀不適時，應先確認配戴時間是否過長？是否使用不適合的產品？當有這些問題，與其使用眼藥水或人工淚液來舒緩，不如先停止配戴，或是選購含水量低、透氧量高的隱形眼鏡產品，以減少眼中水分被鏡片吸收的可能。

林穎新強調，適度閉眼休息、輕輕轉動，讓眼睛自然產生淚液，也是舒緩眼睛不適的好方法。