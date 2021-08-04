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【日本東京奧運】拳擊女將黃筱雯奪銅 仍為台灣奧運拳擊寫下歷史

黃筱雯對上51公斤級中世界排名第二的土耳其選手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu），以0比5結束比賽並獲得銅牌，已是台灣在奧運拳擊史上最佳成績。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/04 14:59
台灣拳擊女將黃筱雯（藍衣）4日在東京奧運女子拳擊 51公斤量級4強賽，不敵世界排名第2的土耳其對手，獲 得銅牌。

台灣拳擊女將黃筱雯（藍衣）4日在東京奧運女子拳擊 51公斤量級4強賽，不敵世界排名第2的土耳其對手，獲 得銅牌。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）今天（4日）午間台灣拳擊好手黃筱雯於東京奧運女子拳擊51公斤量級4強賽中，對上世界第2強的土耳其選手薩克洛盧。黃筱雯最終不敵對手獲得銅牌，為台灣爭取史上第一枚拳擊獎牌。

黃筱雯在女子拳擊54公斤量級中世界排名第一，此次東京奧運降級至51公斤級，在8強賽中面對塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic），以5比0壓倒性勝出，不過進入4強賽後，黃筱雯對上51公斤級中世界排名第二的土耳其選手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu），不敵對方強烈攻勢，以0比5結束比賽，並獲得銅牌。

比賽期間可以看到黃筱雯的教練劉宗泰持續鼓勵選手，並討論戰術指示。據媒體指出，劉宗泰表示，這場比賽黃筱雯的速度沒有對方好，第一回合對手拿到5個10分，第2回合要追回來相當困難，除非對方有8分出現，才有可能贏下比賽。

第一回合5名裁判都給薩克洛盧10分，第2回合黃筱雯拿下2個10分，第3回合再度由對手拿下5個10分，最終以0比5結束比賽。雖然黃筱雯雖無緣晉級東京奧運拳擊金牌戰，但此次摘下銅牌，已是台灣在奧運拳擊史上最佳成績。

【日本東京奧運】拳擊女將黃筱雯奪銅 仍為台灣奧運拳擊寫下歷史

【日本東京奧運】拳擊女將黃筱雯奪銅 仍為台灣奧運拳擊寫下歷史

黃筱雯在回合間聽教練戰術指示。（圖/中央社）
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