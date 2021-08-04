免學費快申請！Chevening英國政府獎學金送你赴英讀碩士

英國在台辦事處3日宣布，2022/23年度的Chevening英國政府獎學金申請開跑。（圖／英國在台辦事處） 英國在台辦事處3日宣布，2022/23年度的Chevening英國政府獎學金申請開跑。（圖／英國在台辦事處）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）想要輕鬆留學沒負擔嗎？英國在台辦事處3日宣布，2022/23年度的Chevening英國政府獎學金全額補助赴英讀碩士學費，即日起到11月2日開放台灣公民踴躍申請。

Chevening英國政府獎學金是一項由英國外交、國協及發展部（Foreign, Commonwealth & Development Office）與夥伴機構共同合作贊助的全球性獎學金計畫。獎學金提供全球各地的優秀青年前往英國攻讀一年期碩士學位。英國外交及發展部希望透過此獎學金計畫，讓來自世界各地的未來領袖菁英們到英國深造，認識英國的文化與價值，並希望他們在未來職業生涯中能持續與英國有所連結。

英國在台辦事處代表鄧元翰 (John Dennis) 表示：「我們希望能支持有理想、有領導力與創新思考的優秀年輕人，透過Chevening獎學金的協助前往英國進修。獎學金得主不僅可獲得進入英國頂尖大學深造的機會，畢業後更能加入Chevening學人廣大的全球聯繫網絡，與來自世界各地的菁英接軌。」

今年，Chevening獎學金特別歡迎有志攻讀公共政策、環境政策與環保工程、金融科技、網路安全科技與再生能源科技等科系者申請2022年秋季入學的Chevening獎學金。

申請人請於即日起至11月2日於Chevening台灣官網提出申請，並檢附上傳所有相關的文件，不接受紙本申請書。只要有二年以上工作經驗，並計畫赴英攻讀為期一年的碩士課程，就具備申請資格。每位獎學金得主可獲得全額學費補助。線上申請表格請參閱: Chevening官網。