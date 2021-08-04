〈時評〉在東奧球場看到的「奧運精神」

24歲美國體操天后Simone Biles在7月25日於女子體操資格賽中的出演身影。Simone Biles在7月27日退出競技體操女子團... 24歲美國體操天后Simone Biles在7月25日於女子體操資格賽中的出演身影。Simone Biles在7月27日退出競技體操女子團體賽之後，8月3日復出參加平衡木，並拿下銅牌，這是她生涯的第7面奧運獎牌。（美聯社圖片）

奧林匹克精神是和平、友誼──除了在賽場內和平競技、不是把對手當你死我活的敵人而是切磋技巧的友人，更要在賽場外展現和平與友誼！國際奧會主席Thomas Bach上 (7) 月底回答媒體提問時表示，美國體操天后Simone Biles在自己遭受心理健康問題時仍為體操同儕加油，展現出「最佳奧運精神」，正是此意。

日本乒乓球混雙水谷隼、伊藤美誠，在8強對戰德國的決勝局，從6：10的絕對劣勢，上演化解7個賽末點的大逆轉，最終以16：14收下勝利；7月26日與中國許昕／劉詩雯的金牌戰中，「水美組合」同樣展現了高度的韌性，在連輸前兩局後奮起直追，最終以4：3勝出。水谷隼、伊藤美誠這對搭檔，為奧運寫下何謂「永不放棄」的典範。

「水美組合」奪金過程中，場外有一段小插曲：中國官媒《央視》在中國隊2：0領先下或許認為勝負已定，竟然在比賽猶如火如荼進行之際，迫不及待在20：40發出如下的奧運快訊如下：

【轉發祝賀！許昕劉詩雯摘金！】乒乓球混合雙打決賽中，中國選手許昕／劉詩雯奪得冠軍！這是奧運史上首個乒乓球混雙冠軍！升國旗，奏國歌！

在確定鬧出世界級笑話的烏龍一場後，中國《央視》只好在21：23將該則摘金文予以刪除。

更有違奧運精神的是，賽後，許多中國網友湧入水谷隼、伊藤美誠兩人社群平台，留下「去死吧」、「消失吧」等惡意謾罵，和平、友誼蕩然。形成中國在一場比賽，選手、球迷、媒體公信力三輸的局面！

反之，看看在男雙羽球8強戰落敗的日本隊，向獲勝的台灣李洋、王齊麟比「讚」；看看7月30日女羽單打8強賽，先盛後衰不敵台灣戴資穎的泰國依瑟儂，雖然淚灑球場，8月1日早上仍不忘在IG上勉勵戴資穎「要贏到最後」；看看東奧奪銅的印度羽球一姐辛度，在戴資穎搶金大戰失手後，現場觀戰的她，賽後跑向在四強賽拍落自己的小戴，又是捧著小戴的臉安慰，又是將小戴擁抱入懷。這種輸了比賽，可沒連風度與高度給一起輸了的運動家精神，多麽感動人心！

還有台灣高爾夫一哥潘政琮，出賽東奧首日以74桿並列57、倒數第三遙遙落後，次日打出66桿名列34，第三天打66桿並列17，最後一天飆出63桿，與另6名高手歷經四洞加賽，最終成功奪下銅牌！除了再次驗證「球是圓的」之外，潘政琮在賽後更透露自己受到羽球男雙李洋／王齊麟首戰落敗，最終摘金的啟發！奧運場上這種不為一時的挫折打敗，在「善的啟發」下終能有超越自我的表現，不也是奧運啟迪人心的精神嗎？

至於中國某羽球女雙銀牌得主，球場上一次又一次次地出口成「髒」，中國網友竟還一片叫好聲，不管場內場外，都玷污了奧林匹克的神聖殿堂！

（作者為新竹教育大學退休副教授）