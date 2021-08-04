新聞自由拉警報 香港端傳媒遠走新加坡

相搞端傳媒3日宣布因香港言論自由漸失，將總部搬遷到新加坡。（圖／中央社檔案圖片） 相搞端傳媒3日宣布因香港言論自由漸失，將總部搬遷到新加坡。（圖／中央社檔案圖片）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）香港知名網路媒體端傳媒３日在成立六週年之際，宣布離開逐漸喪失新聞自由的香港，將總部搬遷至新加坡，法新社稱其為國安法實施後首個移轉海外的香港媒體。

端傳媒執行總編吳婧在端傳媒六週年專文中細數為因應疫情及時政做出的嘗試，並指出「這六年裏，自由的道路變得愈加艱險：世界越來越割裂、對立，牆在中國大陸孕育出一片粉紅色，香港的新聞自由指數則跌至全球第80名。」

吳婧在文中表示，端傳媒「依舊會堅守新聞專業主義，用多元手段記錄時代的面貌與複雜性」，並表示將在「探索自由的新開端」與讀者相遇。

法新社指出，端傳媒在華語媒體圈內規模相對小，付費訂閱用戶約6萬名，然而該媒的離港凸顯許多媒體對身處香港這個昔日中國的言論自由堡壘的未來感到憂心。

香港電台（RTHK）3日表示資深主持人韋安仕（Steve Vines）因「白色恐怖橫掃香港」，已前往英國。該台也引述韋安仕寫給同事的郵件：「確保港人自由的制度正被毫不關心的人瓦解，而這些人冷漠到當這片土地的本質遭到摧毀時，他們甚至不知畏懼。」

知名藝術家黃國才在訪問中告訴香港自由新聞，為追尋「百分百的自由」他已經搬到台灣居住， 因為家鄉香港正逐漸失去自由。

今年6月，由香港民運人士黎智英創辦的香港蘋果日報被依國安法凍結資產，24日發行最後一刊後被迫停止營運，其餘六位高層也相繼以涉嫌「串謀勾結外國勢力」罪名被捕，最高將被處以無期徒刑。