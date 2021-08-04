【更新】輕度颱風「盧碧」形成•估4日晚發布海警　另一熱帶低氣壓料形成颱風「銀河」•暫不影響台灣

更新時間: 2021-08-04 10:45

首次發稿: 2021-08-04 09:41

【 中央氣象局大雨特報 】低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今(4)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）輕颱盧碧今天(4日) 上午形成，氣象局預估今晚發布海上颱風警報，路徑仍有不確定性，可能穿過台灣海峽，也有機會直接在中國福建、廣東一帶登陸。台灣東北方海面的熱帶性低氣壓預估明天（5日) 有機會增強為輕度颱風銀河。

中央氣象局今上午發布颱風形成訊息，原位於廣東海面的熱帶性低氣壓於上午8時發展為輕度颱風盧碧，預計將接近台灣海峽，對台灣影響程度氣象局將密切觀察。

中央社引述氣象局預報員劉沛滕說，目前盧碧的行進路線還有很多變數，昨天預估是往東北方穿過台灣海峽，但今天又轉稍微偏北，有可能從中國福建、廣東一帶登陸，因此仍要密切觀察。

劉沛滕指出，由於台灣處於大低壓帶中，其除周圍有許多對流發展，或多或少會影響盧碧的行進路線，因此不確定性較高；但不排除今天晚上會發布海上颱風警報，是否會有陸上警報仍要觀察。

劉沛滕提醒，盧碧對金門地區影響較大，馬祖也會感受到風雨，另外澎湖處於台灣海峽，加上西南風增強風浪變大，也要特別留意；本島部分則是在西南風迎風面要注意有局部較大雨勢，不排除會有大雨以上等級的降雨。

至於台灣東北方海面的熱帶性低氣壓，劉沛滕說，預估明天有機會增強為輕度颱風，編號第10號銀河，但預估路徑會往琉球、日本方向前進，對台灣不會有直接影響；而盧碧、銀河之間因導引氣流弱，也不太會發生滕原效應。

首次發稿: 2021-08-04 09:41

太平洋地區出現2熱帶低氣壓 吳德榮:「盧碧」颱風最快今上午生成、「銀河」暫不影響台灣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局今天(4日) 2時表示, 目前 太平洋地區有兩個熱帶性低氣壓( T.D. )(如上圖) ：

熱帶性低氣壓TD11

4日2時的中心位置在北緯 21.0 度，東經 114.7 度，以每小時10公里速度，向東北東進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

熱帶性低氣壓TD12

4日2時的中心位置在北緯 23.6 度，東經 125.2 度，以每小時6公里速度，向北北東進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

氣象專家吳德榮今天(4日) 表示，廣東海面的熱帶低壓，各國預估今天將發展為颱風盧碧，未來沿著福建近海向東北進入北部海面，但若路徑偏左，將影響是否發布海上颱風警報，須密切觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，廣東海面的熱帶低壓，氣象局及各國皆認為最快今天將發展成颱風。

吳德榮說，預估未來沿著福建近海向東北進入北部海面，一旦成颱，即符合發布台灣海峽「海上警報」及金、馬「陸上警報」的條件；但若偏向預測路徑的左側登陸中國大陸，發布警報的條件就會改變。

吳德榮進一步提到，若偏向預測路徑的右側，則視偏離的程度，台灣陸地受「西南季風」的威脅將加劇；氣象局路徑潛勢預測及歐洲模式系集模擬，都顯示此不確定性，須密切觀察。

此外，吳德榮提到，另一個「熱帶低壓」在台灣東方海面，亦有發展成颱風的趨勢，預測向北北東轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。

吳德榮表示，今天至9日西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小。

他提到，明天(5日) 至7日颱風動向為天氣變化的關鍵，應密切觀察，由於迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，10、11日太平洋高壓雖有緩慢增強、西伸的趨勢，使西南季風逐漸北抬、減弱，但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展

他預估10、11日降雨時間明顯縮短，影響範圍亦逐日縮小，但降雨強度未減弱，仍須注意；背風面北部、東半部在未降雨前，皆是高溫、炎熱的天氣。

太平洋地區出現2熱帶低氣壓 吳德榮:「盧碧」颱風最快今上午生成、「銀河」暫不影響台灣