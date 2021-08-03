【台灣疫苗接種涵蓋率34%】台積電、鴻海與慈濟各捐500萬劑BNT　陳時中: 3日下午簽EUA•製造輸台更順利

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟3個單位各捐500萬劑BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中透露，今天(3日) 下午將簽核公文通過BNT疫苗的EUA，讓疫苗製造與輸台的排程較順利。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會專案採購各500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，最快9月底後可依序送抵台灣捐贈國人使用。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上，再度感謝鴻海集團創辦人郭台銘、台積電與慈濟，三方合作讓製造排程儘速完成。目前衛生福利部食品藥物管理署已完成緊急使用授權（EUA），他下午將會簽核通過。

陳時中解釋，無論是BNT德國原廠或者代理商，都希望台灣能夠有EUA輸入許可，如此一來疫苗製造排程會較順利。他也透露，郭台銘對此事很急，非常積極處理。

因BNT疫苗是目前唯一臨床試驗證實，可供12歲以上青少年接種的COVID-19疫苗，媒體提問BNT疫苗輸台後可供12歲以上青少年接種、以及青少年將採造冊預約或個別預約。

陳時中回應，EUA通過是緊急授權可以輸入進口，至於疫苗輸入進口後該如何使用，會由專家會議根據國際資料與疫苗排程討論決定，前提是不違背科學證據使用。

陳時中說，無論未來BNT疫苗年齡開放到幾歲，依照過去針對學生族群規畫校園施打計畫，並不會要求個別預約，可能採整體批次上傳方式進入平台，以利後續追蹤規畫，計算起來比較快速方便準確。

國內COVID-19疫苗接種速度加快，指揮中心指揮官陳時中今天也公布，截至目前為止，累計接種840萬5085人次，疫苗接種人口涵蓋率34.07%，劑次人口比35.79（劑/每百人）。

據中央流行疫情指揮中心最新統計，8月2日COVID-19疫苗接種10萬599人次，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種9萬2027人次，第1劑接種8萬4805人次，第2劑接種7222人次；莫德納（Moderna）疫苗接種8572 人次，第1劑接種3849人次，第2劑接種4723人次。

陳時中今天下午在指揮中心記者會說明，截至目前為止，累計接種840萬5085人次，AZ疫苗接種539萬1638人次，莫德納疫苗接種301萬3447人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率34.07%，劑次人口比35.79（劑／每百人）。

昨(2日) 出現1名66歲男子在接種莫德納疫苗後8天死亡。目前累計COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件共548例，分別為255名女性、293名男性，年齡為2個月至101歲間，其中370人為75歲以上長者，疫苗接種後當日至68日間發生，其中465例接種AZ疫苗、83例接種莫德納疫苗。

有關施打疫苗後死亡解剖部分，累計已解剖124例，其中86例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），1例胃穿孔併腹膜炎。

另外1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，2例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，1例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，1例心肌梗塞，6例待釐清。

【台灣疫苗接種涵蓋率34%】台積電、鴻海與慈濟各捐500萬劑BNT疫苗 陳時中: 3日下午簽EUA•讓疫苗製造輸台更順利