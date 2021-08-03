富邦人壽、富邦產險囊括「2021保險信望愛獎」16項大獎 專業與服務深獲肯定 持續締造最大贏家紀錄

富邦人壽連續兩屆蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」最高殊榮，並獲得10項大獎、8項優選，總經理陳俊伴感謝主辦單位與評審的肯定，以及同仁的...
富邦人壽連續兩屆蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」最高殊榮，並獲得10項大獎、8項優選，總經理陳俊伴感謝主辦單位與評審的肯定，以及同仁的努力付出。(照片由富邦金控提供）
現代保險教育事務基金會今（3）日舉辦「2021保險信望愛獎」線上頒獎典禮，富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險今年總計囊括16項大獎及11項優選，連續四年獲獎數最多，更持續寫下獲獎最大贏家紀錄！富邦人壽蟬聯最大獎項「年度最佳壽險公司獎」，總計榮獲10項大獎及8項優選；富邦產險則榮獲6項大獎及3項優選，為公司類獎項大獎數最多的產險公司。展現對於富邦人壽與富邦產險專業與服務的肯定，而今年兩家公司雙雙再獲「最佳社會責任獎」，更是肯定富邦今年成立60週年，以「Run for Green奔向綠色」為主軸，擘劃全新ESG四大策略，加速推動永續轉型的用心！
富邦人壽蟬聯「年度最佳壽險公司獎」最大殊榮
2021年度保險信望愛獎揭曉，富邦人壽蟬聯最大獎項「年度最佳壽險公司獎」，總計榮獲「最佳社會責任」、「最佳保險專業」、「最佳通路策略」、「最佳保險教育貢獻」、「最佳整合傳播」、「最佳通訊處」、「最佳商品創意」等10項大獎及8項優選肯定，為業界獲獎最多之壽險公司，成績斐然。富邦人壽總經理陳俊伴表示，感謝主辦單位及評審的肯定及所有同仁的努力，今年全台面臨新冠肺炎的威脅，在保險局的指引下，讓保險業落實零接觸的防疫措施，不但保護員工的安全，更保障社會大眾安全。富邦人壽更關心第一線的防疫及醫護人員，透過企業之力，帶給社會一些力量，共同度過疫情。
富邦人壽將企業社會責任結合保險本業，從公司治理、員工照護及社會參與、綠色營運等面向，積極落實永續治理(ESG)，致力帶動台灣社會永續共好，充分展現「最佳社會責任獎」之精神。為提升員工專業度以提供更優質的服務，開辦各類數位學習平台、開發視訊生調體檢等創新保險科技化服務，榮獲「最佳保險專業獎」。打造FBFLi活動管理系統，增進保戶關懷與服務，贏得「最佳通路策略獎」。
為讓社會大眾更了解保險的重要性，富邦人壽官網透過趣味化的虛擬保險館、街訪影片等，拉近民眾與保險的距離，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」。企業形象影片以「有你 就沒有偏鄉」為主軸，全面拓展服務據點、縮短保險資源城鄉差距，充分展現企業社會責任與保險價值，拿下「最佳整合傳播獎」。去年新冠肺炎爆發之初，即推出國內首張防疫保單「富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」，帶動全台產壽險業界效仿，榮獲「最佳商品創意獎(優選)」。
以人為本，以客為尊 富邦產險永續經營 長期投入ESG領域
富邦產險穩健成長、不斷突破，獲海內外多項獎項及評比肯定，本次再獲保險信望愛獎佳績，榮獲「最佳社會責任獎」、「最佳保險專業獎」、「最佳商品創意獎(企業防疫薪資费用保險)」、「最佳通訊處獎(企業保險營業三部)」、「最佳保險成就獎(個人保險資深副總經理陳維格)」與「最佳專業顧問獎(企業保險商品部資深協理李慧玲)」等6項大獎，以及「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳商品創意獎(法定傳染病醫療及費用補償保險)」、「最佳通訊處獎(台東分公司)」3項優選的肯定，為大獎數量最多的產險公司。
富邦產險總經理羅建明表示，富邦產險不斷研發符合社會需求的保險商品，本次新冠肺炎所引起的社會衝擊，富邦產險領先同業開發防疫保險商品，從個人與企業雙面向，滿足保戶的保險需求同時紓解經濟壓力，並整合線上保險相關功能，提供客戶更便利服務。
除了積極開發商品，滿足客戶需求，富邦產險也長期深耕於ESG領域，不僅響應政府能源轉型政策，參與每一個離岸風電風場的保險計畫，成為台灣首家取得全球風力組織基本安全訓練證照的保險公司，富邦產險也積極投入社會，開辦農業保險課程，提升社會抗災能力，並鼓勵同仁捐贈二手書，讓知識透過愛心傳輸給偏鄉弱勢孩童。
本屆個人獎項，則由投入保險業35年的資深副總經理陳維格榮獲「最佳保險成就獎」，而「最佳專業顧問獎」則由資深協理李慧玲獲得，肯定其在工程險、損害防阻服務等多方面的專業表現。富邦產險持續以永續發展的理念穩健經營，未來，仍將持續發揮保險正向力量，朝社會共好的願景邁進。
富邦產險於本屆保險信望愛獎共獲得6項大獎、3項優選的肯定，圖為富邦產險總經理羅建明與最佳保險專業獎獎盃合影。(照片來源：富邦金控提供)