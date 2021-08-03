富邦人壽、富邦產險囊括「2021保險信望愛獎」16項大獎 專業與服務深獲肯定 持續締造最大贏家紀錄

富邦人壽連續兩屆蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」最高殊榮，並獲得10項大獎、8項優選，總經理陳俊伴感謝主辦單位與評審的肯定，以及同仁的... 富邦人壽連續兩屆蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」最高殊榮，並獲得10項大獎、8項優選，總經理陳俊伴感謝主辦單位與評審的肯定，以及同仁的努力付出。(照片由富邦金控提供）

現代保險教育事務基金會今（3）日舉辦「2021保險 信望愛獎」線上頒獎典禮，富邦金控旗下子公司富邦人壽、 富邦產險今年總計囊括16項大獎及11項優選，連續四年獲獎數最 多，更持續寫下獲獎最大贏家紀錄！富邦人壽蟬聯最大獎項「 年度最佳壽險公司獎」，總計榮獲10項大獎及8項優選； 富邦產險則榮獲6項大獎及3項優選， 為公司類獎項大獎數最多的產險公司。 展現對於富邦人壽與富邦產險專業與服務的肯定， 而今年兩家公司雙雙再獲「最佳社會責任獎」， 更是肯定富邦今年成立60週年，以「Run for Green奔向綠色」為主軸，擘劃全新ESG四大策略， 加速推動永續轉型的用心！

富邦人壽蟬聯「年度最佳壽險公司獎」最大殊榮

2021年度保險信望愛獎揭曉，富邦人壽蟬聯最大獎項「 年度最佳壽險公司獎」，總計榮獲「最佳社會責任」、「 最佳保險專業」、「最佳通路策略」、「最佳保險教育貢獻」、「 最佳整合傳播」、「最佳通訊處」、「最佳商品創意」等10項大獎 及8項優選肯定，為業界獲獎最多之壽險公司，成績斐然。 富邦人壽總經理陳俊伴表示， 感謝主辦單位及評審的肯定及所有同仁的努力， 今年全台面臨新冠肺炎的威脅，在保險局的指引下， 讓保險業落實零接觸的防疫措施，不但保護員工的安全， 更保障社會大眾安全。富邦人壽更關心第一線的防疫及醫護人員， 透過企業之力，帶給社會一些力量，共同度過疫情。

富邦人壽將企業社會責任結合保險本業，從公司治理、 員工照護及社會參與、綠色營運等面向，積極落實永續治理( ESG)，致力帶動台灣社會永續共好，充分展現「 最佳社會責任獎」之精神。為提升員工專業度以提供更優質的服務， 開辦各類數位學習平台、開發視訊生調體檢等創新保險科技化服務， 榮獲「最佳保險專業獎」。打造FBFLi活動管理系統， 增進保戶關懷與服務，贏得「最佳通路策略獎」。

為讓社會大眾更了解保險的重要性， 富邦人壽官網透過趣味化的虛擬保險館、街訪影片等， 拉近民眾與保險的距離，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」。 企業形象影片以「有你 就沒有偏鄉」為主軸，全面拓展服務據點、縮短保險資源城鄉差距， 充分展現企業社會責任與保險價值，拿下「最佳整合傳播獎」。 去年新冠肺炎爆發之初，即推出國內首張防疫保單「 富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」， 帶動全台產壽險業界效仿，榮獲「最佳商品創意獎(優選)」。

以人為本，以客為尊 富邦產險永續經營 長期投入ESG領域

富邦產險穩健成長、不斷突破，獲海內外多項獎項及評比肯定， 本次再獲保險信望愛獎佳績，榮獲「最佳社會責任獎」、「 最佳保險專業獎」、「最佳商品創意獎(企業防疫薪資费用保險)」 、「最佳通訊處獎(企業保險營業三部)」、「最佳保險成就獎(個 人保險資深副總經理陳維格)」與「最佳專業顧問獎(企業保險商品 部資深協理李慧玲)」等6項大獎，以及「最佳保險教育貢獻獎」、 「最佳商品創意獎(法定傳染病醫療及費用補償保險)」、「 最佳通訊處獎(台東分公司)」3項優選的肯定， 為大獎數量最多的產險公司。

富邦產險總經理羅建明表示， 富邦產險不斷研發符合社會需求的保險商品， 本次新冠肺炎所引起的社會衝擊， 富邦產險領先同業開發防疫保險商品，從個人與企業雙面向， 滿足保戶的保險需求同時紓解經濟壓力，並整合線上保險相關功能， 提供客戶更便利服務。

除了積極開發商品，滿足客戶需求，富邦產險也長期深耕於ESG領 域，不僅響應政府能源轉型政策， 參與每一個離岸風電風場的保險計畫， 成為台灣首家取得全球風力組織基本安全訓練證照的保險公司， 富邦產險也積極投入社會，開辦農業保險課程，提升社會抗災能力， 並鼓勵同仁捐贈二手書，讓知識透過愛心傳輸給偏鄉弱勢孩童。

本屆個人獎項，則由投入保險業35年的資深副總經理陳維格榮獲「 最佳保險成就獎」，而「最佳專業顧問獎」 則由資深協理李慧玲獲得，肯定其在工程險、 損害防阻服務等多方面的專業表現。 富邦產險持續以永續發展的理念穩健經營，未來， 仍將持續發揮保險正向力量，朝社會共好的願景邁進。

富邦產險於本屆保險信望愛獎共獲得6項大獎、3項優選的肯 定，圖為富邦產險總經理羅建明與最佳保險專業獎獎盃合影。(照片來源：富邦金控提供)