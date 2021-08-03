刺少肉多細嫩超Q彈 東北角剝皮魚鮮甜登場

聽到「剝皮」難免讓大家想到餐桌美食「剝皮辣椒雞」 ，但您聽過「剝皮魚」嗎，現在正是東北角海域「剝皮魚」 閃亮登場的季節，澳底漁船正在港邊卸下新鮮現捕的剝皮魚， 由於剝皮魚肉質鮮美細緻且沒有暗刺，因此全家大小都適合食用， 簡單料理無論是烤、奶油香煎、蒜燒、紅燒、 糖醋或剝皮魚薑絲魚湯都能呈現新鮮Q彈好滋味!

「剝皮魚」泛指單棘魨科的魚種， 而其中廣為食用的種類為單角革單棘魨(俗稱白達仔)， 以及短角單棘魨(俗稱黑達仔)。剝皮魚主要棲息於沿岸、 近海底層魚類，喜單獨或成對活動， 常於深水且具礁岩沙地之地築巢，主要以底棲動物與藻類等為食， 是台灣東北角近海常見的魚種，具趨光性， 主要以燈火漁業漁船或一支釣等方式漁獲。

「剝皮魚」會有這奇怪的名稱主要是因為，魚皮厚且硬觸感如砂紙， 料理前會先剝去除魚皮，所以被稱為剝皮魚，剝皮方式可在魚肚子、 腹鰭之前尋找到一開孔，將手指伸入後往外撕開， 即可將厚且硬的魚皮剝下。

澳底漁港新勝發船隊周思億表示，很多曾經向她買過剝皮魚的民眾， 一直詢問剝皮魚何時進港， 剝皮魚的肉質細嫩且少刺非常適合家中的長輩和孩童食用。 剝皮魚的料理方式很簡單，介紹二種家常剝皮魚料理，「 糖醋剝皮魚」將剝皮魚排兩面各切斜紋三刀， 並抹上少許鹽醃製入味靜置10分鐘，等待期間鍋中入油開火， 並用竹筷測試油溫，當竹筷附近起泡約180度， 將剝皮魚放入油鍋，直至底部金黃後再翻面煎，兩面各煎3-5分鐘 ，接著放進蒜頭、生薑與辣椒爆香後煎到金黃，加入糖、醬油、 醋與料酒調味，蓋上鍋蓋，中小火直到湯汁收到濃稠， 最後裝盤撒上蔥花即完成，形成色香味俱全的美食。「 剝皮魚薑絲魚湯」 作法為待水滾後將剝皮魚頭尾與於排輪切後再加入薑絲調味最後放入 蔥花，即能煮出鮮甜好吃的剝皮魚薑絲魚湯。

漁業處表示，新北市生產多樣化的優質水產品， 希望大家在防疫期間多透過網路採購當地優質冷凍水產品， 簡單料理美味又營養的食材給家人享用，除了可提升免疫力外， 也可支持在地小農發展。詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網 http://fishery.ntpc.gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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