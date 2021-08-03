侯友宜暖心送專屬許願禮物 嘉許總統教育獎新北優秀學子

2021年總統教育獎嘉許力爭上游、 出類拔萃的學生，新北市共4名學生獲此殊榮， 市長侯友宜貼心讓學生許願， 有如阿拉丁神燈般為孩子準備獨一無二、量身訂做禮物完成心願， 並在線上見面嘉許同學，感受暖暖的愛與關懷。

市長侯友宜表示， 本年度獲得總統教育獎的得主是五峰國中的林耕鴻、 頭前國中的胡玲瑜、莒光國小的塗煜鈞，以及五華國小的鄧妍玲。 他們身處逆境需要更多動力與勇氣，獲獎同學以無比堅毅信念， 跨越身體及心理阻礙，都是超越自我、不畏逆境的鬥士。

五峰國中的林耕鴻是位品學兼優的新住民子女， 國一發現罹患白血病，近一年治療與病魔對抗但仍努力向學。 他的樂觀感動身邊的人，期待自己成為研究癌症科學家， 讓人們免於疾病之苦。 他這次許願禮物是幫爸爸換床墊讓他睡上好覺。 另外許願為家裡購置新的烘碗機， 因為醫生囑咐盡可能維持環境物品乾燥， 他表示自己生病需大量醫藥費用而父母省吃儉用， 這次能換新真是最棒的禮物。

胡玲瑜就讀於頭前國中，是位重度肌肉萎縮的孩子， 從小需要來自越南的母親24小時在旁打理。 雖然寫字速度比別人慢，但她仍用心書寫每個字。 她心願是能靠自己能力養活自己並孝敬父母， 也相信肯努力就沒有做不到的事，想做善事回饋社會。她許願禮物是 一台專屬平板電腦，這次疫情讓自己體會數位學習的重要。 辛苦的她是醫院的常客，此刻還在加護病房與病魔搏鬥， 師長也在為她加油。

莒光國小的塗煜鈞，因粒腺體病變造成發展遲緩， 但他認真參與課堂討論並擔任圖書館志工和公益活動， 曾獲罕見疾病獎助學金成績優良獎，也是新北市優秀身心障礙學生。 他希望病情穩定並有合適輔具幫助學習， 未來想在機場塔台或捷運行控中心工作。這次許願禮物是翻譯機及桌遊，幫助輕鬆有效率的學習，也可以透過桌遊增加人際關係並訓練思考及精細動作， 獲得這禮物比生日還要高興!

五華國小的鄧妍玲，罹患噬血症候群與川崎氏症， 父親也罹腦瘤抗病。她曾撰「抗糖小勇士」繪本， 也拍攝衛教影片給罕見疾病基金會病友希望， 更拍攝多部環境教育微電影，並協助教育廣播電台製作20集以上兒 童節目。妍玲想成為醫師，為病友點一盞希望的燈，也想當演員， 讓疾病中絕望的人因她演出而微笑；更想服務人群， 讓在重病中的父親以她為榮。她許願禮物是「跟市長一起做公益」， 購買抗糖小勇士繪本60本， 用這個募資計畫把繪本送給更多學校或糖尿病家庭的小朋友， 能和市長做公益非常有意義，是一生難忘的榮耀。

教育局表示，總統教育獎肯定學生們懷抱希望樂觀、 奮鬥不懈的精神，成為新北學子的學習表率。 如此堅持永不放棄的奮鬥意志，讓生命影響生命， 用堅毅的信念跨越阻礙， 期待有更多社會公益團體及熱心人士投入關懷弱勢學生行列， 社會有更多溫暖與能量。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供