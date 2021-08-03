侯友宜暖心送專屬許願禮物 嘉許總統教育獎新北優秀學子

照片來源：新北市教育局提供
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2021年總統教育獎嘉許力爭上游、出類拔萃的學生，新北市共4名學生獲此殊榮，市長侯友宜貼心讓學生許願，有如阿拉丁神燈般為孩子準備獨一無二、量身訂做禮物完成心願，並在線上見面嘉許同學，感受暖暖的愛與關懷。
市長侯友宜表示，本年度獲得總統教育獎的得主是五峰國中的林耕鴻、頭前國中的胡玲瑜、莒光國小的塗煜鈞，以及五華國小的鄧妍玲。他們身處逆境需要更多動力與勇氣，獲獎同學以無比堅毅信念，跨越身體及心理阻礙，都是超越自我、不畏逆境的鬥士。
五峰國中的林耕鴻是位品學兼優的新住民子女，國一發現罹患白血病，近一年治療與病魔對抗但仍努力向學。他的樂觀感動身邊的人，期待自己成為研究癌症科學家，讓人們免於疾病之苦。他這次許願禮物是幫爸爸換床墊讓他睡上好覺。另外許願為家裡購置新的烘碗機，因為醫生囑咐盡可能維持環境物品乾燥，他表示自己生病需大量醫藥費用而父母省吃儉用，這次能換新真是最棒的禮物。
胡玲瑜就讀於頭前國中，是位重度肌肉萎縮的孩子，從小需要來自越南的母親24小時在旁打理。雖然寫字速度比別人慢，但她仍用心書寫每個字。她心願是能靠自己能力養活自己並孝敬父母，也相信肯努力就沒有做不到的事，想做善事回饋社會。她許願禮物是一台專屬平板電腦，這次疫情讓自己體會數位學習的重要。辛苦的她是醫院的常客，此刻還在加護病房與病魔搏鬥，師長也在為她加油。
莒光國小的塗煜鈞，因粒腺體病變造成發展遲緩，但他認真參與課堂討論並擔任圖書館志工和公益活動，曾獲罕見疾病獎助學金成績優良獎，也是新北市優秀身心障礙學生。他希望病情穩定並有合適輔具幫助學習，未來想在機場塔台或捷運行控中心工作。這次許願禮物是翻譯機及桌遊，幫助輕鬆有效率的學習，也可以透過桌遊增加人際關係並訓練思考及精細動作，獲得這禮物比生日還要高興!
五華國小的鄧妍玲，罹患噬血症候群與川崎氏症，父親也罹腦瘤抗病。她曾撰「抗糖小勇士」繪本，也拍攝衛教影片給罕見疾病基金會病友希望，更拍攝多部環境教育微電影，並協助教育廣播電台製作20集以上兒童節目。妍玲想成為醫師，為病友點一盞希望的燈，也想當演員，讓疾病中絕望的人因她演出而微笑；更想服務人群，讓在重病中的父親以她為榮。她許願禮物是「跟市長一起做公益」，購買抗糖小勇士繪本60本，用這個募資計畫把繪本送給更多學校或糖尿病家庭的小朋友，能和市長做公益非常有意義，是一生難忘的榮耀。
教育局表示，總統教育獎肯定學生們懷抱希望樂觀、奮鬥不懈的精神，成為新北學子的學習表率。如此堅持永不放棄的奮鬥意志，讓生命影響生命，用堅毅的信念跨越阻礙，期待有更多社會公益團體及熱心人士投入關懷弱勢學生行列，社會有更多溫暖與能量。
照片來源：新北市教育局提供
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