開學季快到了！中央4日配送逾52萬劑AZ 供國高中教師及補教業者接種

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）開學季即將到來，中央4日將分配52.57萬劑AZ疫苗，供地方政府提供疫苗預約平臺、國高中教師及補教業者接種。

有鑒於各地學校距離開學不到一個月，中央流行疫情指揮中心今（3日）表示，為確保校園防疫安全，將於明（4日）配送52.57萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗至地方，提供已於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」登記的民眾以及尚未施打疫苗的教師施打。

根據指揮中心，8月4日的配送數量會依據此期施打需求數配送，也就是由地方政府衛生局依據預約平臺已預約人數撥配疫苗，其餘數量將提供國、高中教師、補教業者及已接種第一劑疫苗且間隔滿10週者(不限年齡)接種

此次配送主要提供「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約7月30日至8月6日施打各地方政府所需 AZ 新冠肺炎疫苗數量。7月28日中央已配送第一批24.31萬劑，預計於明（4日）再配送52.57萬劑，總計76.88萬劑。

此外，最新一期疫苗接種預約時間為8月5日上午10點至8月7日中午12點，以莫德納（Moderna）疫苗為主。可預約的接種對象有二，一是已接種第一劑莫德納，且8月11前已間隔滿28天的第一至第三類對象或孕婦。

二則為7月19日中午12點前已意願登記莫德納的65歲（含）以上長者，及55歲（含）以上第九類對象，可接種第一劑莫德納疫苗。這一期預約者預計於8月11日至17日進行施打。