HiNet光世代領先業界推出2G/1G極光纖服務 引領雙向Giga新世代

中華電信今日(8/3)宣布領先業界推出HiNet光世代2G/ 1G極光纖新速率，不僅宣告光世代上網進入雙向Giga新世代， 也同步帶動企業與家庭迎向全新的網路應用時代。 此次HiNet光世代2G/1G同步推出非固定制「家用型」、「 進階型」及固定制「多機型」三種類型，提供個人、家庭、 小型企業及專業工作者多樣化的暢快飆網新選擇。

受到疫情影響，居家辦公、 遠距學習及宅居影音娛樂的流量需求呈爆發性成長，加上智慧家電、 能源管理、安全監控及居家照護等智慧家庭多元的聯網裝置， 使得消費者對頻寬的需求不斷提升。HiNet光世代2G/1G極 光纖服務，提供高達1G的上傳速率， 除可縮短企業客戶上傳資料的時間，協助企業客戶進行雲端辦公、 遠端協作、資料異地備援及分享、電子商務平台經營等應用， 大幅提升企業經營效率及商機拓展外，亦能滿足家庭娛樂、 遠距教學、影音遊戲的超快網速服務。

為貼近家庭或企業上網應用之多元網路需求， HiNet光世代2G/1G推出非固定制「家用型」， 提供8個浮動IP，適合一般家庭上網飆速使用；非固定制「 進階型」，提供16個浮動IP或15個浮動IP+1個固定IP， 可供SOHO族與小型企業架站之用。而固定制「多機型」 則提供2個或6個固定IP， 可滿足中小企業對於高速連網以及企業應用之需求， 如架設網站或電子郵件主機、進行遠端辦公協作或視訊會議等。 此外，凡申辦HiNet光世代2G/1G非固定制「家用型」或「 進階型」，搭配Wi-Fi全屋通(Wi-Fi 6_2T2R)乙台，2年約期內可享Wi-Fi服務月租費0元。 申辦HiNet光世代2G/1G固定制「多機型」 並簽約30個月，可享優質好禮多選一，包含商用Mesh AP(Wi-Fi 6_2T2R)等。