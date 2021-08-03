狂賀！！ 麟洋摘金 一起歡欣 土銀共襄盛舉

土地銀行羽球選手王齊麟、李洋為國爭光，2020東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌，是台灣的榮耀，也是土銀的驕傲；土地銀行即將於8月份陸續推出一系列好康優惠，敬邀社會大眾共襄盛舉！

為共同珍藏台灣奧運羽球歷史性的一刻，土地銀行特別推出期間限定「奧運金牌精美好禮」抽抽樂活動，活動期間使用土銀信用卡、土銀行動Pay/台灣Pay綁定土銀信用卡進行購物交易且單筆金額222元(含)以上，即可獲得「麟、洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球及台灣Pay紅利點數等豐富好禮抽獎機會；還有開立數位存款下載行動銀行並綁定台灣Pay，亦可獲得抽獎機會乙次，以嚮舊雨新知。

另為回饋廣大支持土銀的客戶，活動期間內以定期(不)定額(幣別：新臺幣/外幣)方式，於本行網路銀行及行動銀行申購本行境內投信基金(不含轉換)享有免收手續費之優惠。

土銀也正規劃發行麟洋羽球認同卡，並按認同卡持卡人一般消費額的0.25%計算回饋金，協助國內羽球運動發展，培育優秀人才，為國家所用。

土地銀行一本初衷，善盡社會責任，歷任首長均全力支持球隊並珍惜球員，本次「麟洋配」東京奧運獲得空前佳績，是國家的榮耀，土地銀行也以他們為傲，誠如麟洋兩位球員所說:「我來自台灣，我來自土地銀行」。