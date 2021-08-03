來去遊艇免費睡1晚！台南大員皇冠假日酒店推海陸雙棲假期

疫情趨緩，7月27日起全國降為二級警戒，旅宿業紛紛動起來推促銷。台南大員皇冠假日酒店推出奢華行程，首次與燦星旅遊、BMW台南汎德三大品牌跨界合作，大手筆祭出優惠，同時預訂2間花園套房享有住好住滿24小時禮遇，以BMW 豪華休旅車款專人接送至碼頭，免費夜宿遊艇1晚，3天2夜海陸雙棲假期，讓您放肆解封，不用擔心群聚，整艘遊艇都是專屬於您的獨享尊榮休憩空間。

迎接警戒降二級，就該「夏趴」一下，該出門吹吹風。台南大員皇冠假日酒店破天荒祭出優惠【來去遊艇免費睡1晚！】頂級的行程與尊榮的禮遇，就是要給悶太久的您，有個不一樣的解封之旅。即日起至2021年9月30日止，凡同時預訂2間花園套房一泊二食專案，每房29,999元起，免費贈送遊艇夜宿1晚。

本專案享有3點入住，翌日3點延遲退房，讓您住好住滿24小時的禮遇之外，並提供BMW X3或BMW X5豪華休旅車款做為接駁專車，酒店安排專人接送賓客至安平亞果遊艇碼頭，登上擁有【海上勞斯萊斯】美譽且深受各界名流人士推崇的全球頂級遊艇品牌Sunseeker「STAR號73呎大型遊艇」感受微風徐徐，尊爵不凡的包船住宿體驗，與陸上飯店住宿迥然不同，可以徜徉海浪帶來的波動，可以盡情享用船上設施，更能體驗躺臥在遊艇甲板上，黃昏時欣賞夕陽餘暉景緻、夜晚仰望天空數星星的樂趣。本專案須另加5%營業稅與10%服務費，每日限量2間房，不適用於連續假期與國定假日。訂房專線06-3911858

「海陸雙棲假期」住房專案，雙人入住30坪花園套房，擁有獨立露天花園陽台，每房皆含2日早餐、第1晚的晚餐經典粵菜套餐(價值2,580元)，須同時預訂2間房，即可享有免費夜宿遊艇1晚(2房限同1艘遊艇)，如遇天候不宜夜宿遊艇，則可於6個月內擇日入住，恕無法折抵退款。

台南大員皇冠假日酒店本專案主打享受專人送入套房內的經典粵菜套餐(價值2,580元)，由彩豐樓主廚袁東海親自搭配，包括燒味拼盤(蜜汁叉燒、玫瑰油雞、川味滷大腸)、翡翠海鮮羹、醬燒茄子龍膽魚球煲、金菇珍菌蛤蠣澎湖絲瓜、芥藍雪花牛肉、避風塘海鮮炒飯等，道道正宗粵式佳餚，盡享優雅細緻的頂級饗宴。房間皆為獨立空調，100%外氣循環，導入室外新鮮空氣，餐廳也申請台南市政府的防疫安心標章認證，加上酒店全方位的防疫措施，提供您最安心的旅宿保護，安心在飯店裡吃好住好。迎接微解封，台南放風去，度假好安心。