微解封、偽出國 宜蘭力麗威斯汀Long Stay 來一趟偽出國渡假之旅

全台降級微解封，趁著風光明媚的盛夏時光探索蘭陽悠閒的生活步調，走進大自然到宜蘭力麗威斯汀偽出國吧! 宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至12月24日推出『國人Long Stay長住優惠住房專案』，專案優惠價最低每晚5,625元起，可分別選擇入住7天以上(含早餐)或30天以上(不含早餐)的Long Stay安心自由選。到宜蘭員山入住溫泉客、套房，享受碳酸美人湯及天夢之床的溫柔療癒，自由空間及山野美景有如到國外渡假般的令人放鬆。

宜蘭力麗威斯汀自即日起推出的『Long Stay長住優惠住房專案』，不論是想出門散散心，或是換個空間來趟偽出國，到寧靜廣闊的山林田園中待上幾天，隨機挑選個角落便能拿起書本或抱著筆電開啟與山水與自己的對話。酒店提供多種客房、套房及別墅房型，13坪大的客房內提供全套白茶蘆薈沐浴用品、舒適的溫泉湯池外，每房皆提供一次性免費mini bar、濃縮膠囊咖啡，同時可享宜蘭火車站或轉運站免費接駁及免費停車，讓您走訪員山放鬆心情享受清新空氣，不必擔憂交通即可體驗田園慢活，欣賞戶外原野風光。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店的『Long Stay長住優惠住房專案』有連續七天或三十天以上的入住，提供全套白茶香氛沐浴備品的補充及毛巾、床單和被套的更換，住宿期間預訂含早餐的長住優惠專案另享有每日來自知味西餐廳主廚特製精選中式、西式早餐餐點，並依據萬豪國際酒店品牌的最高要求，進行完善的衛生安全及消毒措施，為您提供安心無憂的私人渡假環境。

即日起至12月24日推出的「Long Stay長住優惠住房專案」，讓國人於下半年期待解封之際也能彈性安排的出遊首選。專案不分平假旺日均無需再加價，酒店鄰近景點包括金車葛瑪蘭威士忌酒廠、福山植物園及迎接微解封已正式對外開放的馬告生態園區，包含棲蘭、明池森林遊樂區及神木園等，讓旅客在宜蘭來一趟深度慢旅。專案每日限量提供。