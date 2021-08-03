限量搶先訂購 早鳥優惠享8折　台北王朝「花好月圓」月餅禮讚繽紛耀中秋

一年一度的中秋佳節即將到來，中秋節必不可少的最是大人小孩都喜愛的月餅。今年台北王朝中秋禮盒以「花好月圓」浪漫命名，寓意明月高掛，希望大家早日步出疫情愁悶，良辰美景齊團圓。即日起至09/21推出「花好月圓」兩款中秋月餅禮盒，「花見典藏禮盒」每盒6入裝售價NT$780；「月圓蛋黃酥禮盒」每盒6入裝售價NT$720。獨家設計的外盒選用今年春夏流行的焦紅珊瑚色及優雅白為主要基調，濃郁柔和的迷人色調帶出珊瑚的夢幻美感，希望在這紛擾的一年帶領大家回歸自然，領略幸福溫暖之感。

外盒表面還搭配揮毫創藝及鏤空燙金的點綴設計更顯低奢質感，時尚外型搭配顆顆匠心手作的美味月餅，無論自用或送禮都加分！為回饋廣大顧客的支持，自即日起~08/17訂購達10盒以上，即享8折早鳥優惠；08/18~09/20訂購滿5盒以上享9折回饋，送禮自用兩相宜，誠邀大家省荷包共度美好中秋佳節。

台北王朝遵循傳統手工技術，每顆月餅皆由主廚團隊手工製作，匠心打造的內餡及層層酥皮堆疊出豐富的細膩口感。限量推出的「花見典藏禮盒」精選秘製咖喱肉酥椪、古早滷肉綠豆椪及粒粒紅豆蛋黃酥經典口味。廣受大讚的「秘製咖哩肉酥椪」將有機咖哩粉、薑黃粉與紅蔥頭完美融合嚼勁十足的肉脯，鹹香入味最受咖哩愛好者青睞；採用古法製作的「古早滷肉綠豆椪」選用梅花肉秘製而成搭配清爽綠豆沙內餡及白芝麻，鹹甜交融的細緻風味邀您體會美好的古早滋味；經典的「粒粒紅豆蛋黃酥」全新升級採用宜蘭三星鴨蛋黃搭配香甜紅豆沙，甜而不膩入口即化，陣陣酥香在舌尖上蔓延開來。

「月圓蛋黃酥禮盒」備有口碑讚譽的棗泥核桃蛋黃酥、粒粒紅豆蛋黃酥及碳烤紫薯蛋黃酥。「棗泥核桃蛋黃酥」嚴選頂級紅棗與黑棗熬製香氣醇厚的棗泥搭配香脆的核桃，經典滋味歷久彌新；「粒粒紅豆蛋黃酥」採用宜蘭三星鴨蛋黃搭配香甜紅豆沙，香郁蛋黃與紅豆香氣完美激盪出甜鹹平衡的好滋味，每口如圓月般和諧滿足；全新口味「碳烤紫薯蛋黃酥」採用台灣優質在地食材，特選健康養生的金山紫薯，不添加任何水分打造綿密又甜而不膩的紫薯內餡，搭配濃郁蛋黃香讓人一試難忘，欲罷不能的滿口香氣給您不一樣的中秋新選擇，各種無法抵擋的好滋味，讓您一次完整擁有。

繽紛皎潔月綻放中秋，又是團圓好時節，台北王朝今年中秋力作「花好月圓」月餅禮盒絕對是您自用或送禮表心意的絕佳首選，限量販售售完為止。婉約時尚的月餅盒身設計美兼具收納盒功能，搭配各式主廚手作經典好滋味，完美展現您的送禮品味，快趁著早鳥優惠搶先預訂，輕鬆送禮沒煩惱！

