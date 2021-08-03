中秋佳節分享愛!　修杰楷邀請您用行動支持一圓唐寶寶就業夢

今年受到新冠肺炎衝擊的影響造成捐款收入及訂單量大幅銳減，但在中秋佳節送禮時刻唐寶寶仍不缺席，用最溫暖認真的雙手揉製出風味絕佳的手工餅乾，傳遞滿滿祝福的心意。今年唐氏症基金會也特別邀請到愛家好男人修杰楷來代言「FUN心玩，登月趣」中秋主題系列禮盒，並誠摯呼籲「社會大眾都能一同認購愛不囉嗦中秋禮盒，提升唐寶寶們的自信心，每份禮盒都蘊含唐寶寶們最真誠的心意，只要給予他們明確的指導及工作機會，他們也可以在各個領域發光發熱！」

今年唐氏症基金會以樂園為主題，希望在面對疫情的壓力下，每一個大朋友、小朋友仍可以保持著樂觀的童心。系列商品有封面款的原創精緻食玩「月球樂園Wonderland」，打開禮盒就像擁有了一座月球遊樂園，內含多款鹹甜美味酥餅及唐寶寶手作餅乾，還附上精心設計的大富翁遊戲，可以邀請家人和朋友一起FUN心玩樂。

另一主打款則是與超萌麻吉貓聯名的【甜心樂園】午茶禮盒，三款法式點心搭配在地茶葉融合進口乳源精心調製的鐵觀音拿鐵，是可愛系禮盒不二首選。還有結合萬花筒意象搭配典雅莫蘭迪紫的「璀璨幻月」酥餅禮盒等，就是要給大家最多樣的佳節送禮選擇。

唐氏症基金會董事長林正俠表示：「長期以來基金會一直秉持著讓唐寶寶及身心障礙者能夠發展獨立自主的能力，因此成立「愛不囉嗦庇護商店」，希望透過商店幫助這些家庭能減少經濟上的困頓及照顧的壓力。」這裡不僅協助販售他們親手製作的商品，同時也讓他們靠自己的力量來得到大眾的支持與認同。

而天真的唐寶寶總是帶著笑容努力學習，永遠用最單純的信念「把事情做到最好」，在做好一個餅乾之前，唐寶寶總是要經歷過無數次的失敗，才能做出一個完美的成品。雖然他們的速度不是最快的，但一定是最用心的。冀望在中秋團圓的時分大家能品嘗到這些美味精緻手工月餅，就是給予這些身障孩子們最好的回饋與支持。

基金會除了努力對抗大環境的不景氣，總動員力拼中秋禮盒銷售使基金會各項服務不間斷，也一如以往，不遺餘力地呼籲社會大眾「SHARE YOUR LOVE義買送愛秋節禮盒」，並由唐氏症基金會將大眾的愛心送至全台有需要的唐氏症及心智障礙者、身障者、低收及近貧之弱勢家庭手中。

林正俠表示：「基金會舉辦送愛活動已邁入第八年，累計至今送出超過5萬5千份禮盒，希望今年目標可以達到一萬盒，目前證券櫃檯買賣中心已率先認購557盒，期盼今年能有更多的公益夥伴加入送愛的行列，一起幫助更多弱勢朋友，社會大眾每認捐一份中秋禮盒，就等於為唐寶寶與弱勢族群同時投入雙倍的能量。」

唐氏症基金會提供多款精緻月餅、手工餅乾禮盒供民眾挑選，享用佳餚亦能做公益，支持唐寶寶們的就業夢。商品除在基金會官網https://reurl.cc/7x34d可訂購外，亦可在愛不囉嗦庇護工場、YAHOO超級商城、蝦皮商城、Pinkoi等線上購物平台預購，或撥打中秋禮盒訂購專線：02-2278-9321。

8/27前指定商品預購享早鳥優惠，讓送禮不只是心意，更是守護唐寶寶的力量。