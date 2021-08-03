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【東奧插曲】白俄運動員機場尋求日警協助 波蘭承諾提供庇護

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/03 15:16
白俄羅斯短跑項目女運動員克里斯西納·齊瑪諾斯卡婭（美聯社圖片）

白俄羅斯短跑項目女運動員克里斯西納·齊瑪諾斯卡婭（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）正當臺灣人在慶祝多名選手奪牌殊榮的同時，東京奧運卻發生了一起插曲，白俄羅斯短跑項目女運動員克里斯西納·齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）在參與比賽項目前，遭到自己國家官員押送回國，並在機場向日本警察求助，國際奧委會（IOC）現已針對該事件展開調查。

齊瑪諾斯卡婭昨(2)日透露，白俄的400公尺接力賽項目隊伍因為多名成員藥物檢查未過，教練臨時安排她「代跑」，並在她拒絕後派人將她押送至羽田機場強迫她回國，不過她在機場尋求日本警方協助後，並未登上返回白俄的飛機，而是在日本警察的保護下返回飯店休息。

現階段，波蘭政府已同意發給她人道簽證並提供庇護，同時協助其繼續運動員生涯，她將在周三從東京啟程飛往波蘭，在此之前，她將安全地待在波蘭駐東京大使館中，同時，她的丈夫Arseniy Zdanevich也已逃入白俄鄰國烏克蘭，並駁斥政府所宣稱，齊瑪諾斯卡婭因精神出現狀況而被從隊伍除名的說法。

事件曝光後，美國國務卿布林肯譴責白俄政府的行為是與奧林匹克精神牴觸的「跨國壓迫」，且已侵犯運動員的基本人權；歐盟外交部長發言人Nabila Massrali也高度讚揚波蘭願意收留齊瑪諾斯卡婭的做法，同時批評盧卡申科政權的暴力行徑。

國際奧委會發言人亞當斯(Mark Adams)指出，已要求白俄羅斯奧委會在今日結束前交出一份報告書進行檢討，同時也以未能保護運動員安全對該會主席，總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)之子維克特(Viktor Lukashenko)祭出制裁。
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