台灣王品牛排龍蝦尋人啟示　姓名有「俊、傑、家、宇」老爸有口福

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）王品牛排推出尋人啟事活動歡慶父親節，凡名字有「俊」、「傑」、「家」、「宇」將送「法式焗烤龍蝦」半隻，若兩字相符將贈一整隻「法式焗烤龍蝦」，活動自即日起至8月30日止。

隨著雙北、宜蘭內用有條件開放，王品集團今(3)日宣布旗下279家店回歸正常營運，許多顧客紛紛打電話詢問父親節和8月14日七夕情人節的訂位狀況。

王品牛排自即日起推出，凡爸爸姓名中有「俊」、「傑」、「家」、「宇」來王品牛排店內消費套餐，出示姓名證件，姓名相同1個字、送「法式焗烤龍蝦」半隻(價值528元)；2個字相符、就送一整隻「法式焗烤龍蝦」(價值1,056元)，活動至8月30日截止。

王品牛排表示，4月中曾推出母親節慕名而來活動，邀請姓名中有「雅/婷/怡/君」的媽媽們前來用餐享免費龍蝦的優惠，訊息曝光後瞬間成為社群轉傳的熱門話題，網友們紛紛 TAG 雅婷怡君，讓許多朋友、老同學透過活動話題再相約敘舊，雖然5月19日遇上全台警戒升級、活動被迫中止，但在不到一個月的時間送出超過5 千隻龍蝦、款待近萬名饕客。

此次，父親節延續品牌核心理念「款待心中最重要的人」，尋找人氣排行中最帥氣的組合，包含英「俊」、「傑」出、愛「家」、且「宇」宙無敵的老爸們，感謝這些父親做為社會上的中流砥柱、中堅份子，默默的付出、一肩擔起照顧上一代、扶植下一代的責任，成為家中最堅強的後盾。



限定新菜色紅酒燉煮熟成牛(圖/王品)



王品同時推出外帶自取活動 85 折的活動(圖/王品)

除尋人活動外，王品牛排推出店內限定新菜色「紅酒燉煮熟成牛」，是法國經典鄉村料理，選以美國PRIME等級T-bone，乾式熟成 28 天後以多種蔬菜、香料及紅酒燉煮 2.5 小時，重現法國名菜風味，嚐得到頂級紐約客及菲力的雙重口感，醬汁精煉濃郁，風味甘醇，令人回味無窮，每客$1,690 (10%服務費另計)，數量有限，售完為止。

因應疫情降級不鬆懈，許多人還是選擇在家就地過節，王品牛排以爸爸是女兒們的前世情人為主題，推出《禮饗情人雙人餐》，特價1,888元(原價2,218元~2,318元)內容提供四款主餐可任選，您可選擇經典主餐「經典牛小排」，其以新鮮蔬果與特殊佐料醃浸 2 天 2 夜，經歷 250℃高溫，慢火烘烤 1.5 小時，完美展現香嫩風華，或選擇外帶限定的「炙烤牛小排法式餐盒」，除主餐外套餐另含沙拉、湯、甜品、飲料、副餐，及同款「法式焗烤龍蝦」乙隻；也同時推出外帶自取活動 85 折的活動，扣後消費滿千再贈「香煎鮭魚佐干貝」乙份(價值528元)，把美味傳遞給心愛的老爸。

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