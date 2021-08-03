難忍戒斷症狀　6成癮君子屢戒屢敗　 醫揭兩大戒菸關鍵

醫師表示，戒菸者僅靠意志力恐容易破功，建議須搭配能快速紓緩戒斷症狀的尼古丁替代療法，以有效擊退菸癮 。(示意圖/Getty Images)... 醫師表示，戒菸者僅靠意志力恐容易破功，建議須搭配能快速紓緩戒斷症狀的尼古丁替代療法，以有效擊退菸癮 。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）多項調查顯示，6成吸菸者過去曾嘗試戒菸，但近5成未滿一週就破戒，戒菸者平均需嘗試3次以上才得以戒菸成功，部分民眾甚至嘗試戒菸高達數十次以上。醫師表示，戒菸者僅靠意志力恐容易破功，建議須搭配能快速紓緩戒斷症狀的尼古丁替代療法，可短時間內快速擊退菸癮，讓戒菸成功率加倍。

戒菸者近5成未滿一週就破戒 醫：僅意志力恐難抵抗不斷來襲的戒斷症狀

根據國健署107年國人吸菸行為調查，6成吸菸者過去曾嘗試戒菸，但近5成未滿一週就破戒。波仕特2021年戒菸習慣調查也顯示，戒菸者平均需嘗試3次以上才得以戒菸成功，部分民眾甚至嘗試戒菸高達數十次以上。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華醫師表示，很多民眾認為戒菸失敗與意志力不足有關，但其實戒斷症狀才是失敗主因！他補充，戒菸後24小時內，身體會因尼古丁含量低產生戒斷症狀，在第2到3天更會達到高峰，此期間為戒菸失敗的關鍵危險期！

顏啟華醫師指出，在短時間快速紓緩菸癮，是成功戒菸關鍵。

7成戒菸者因菸癮無法即時紓緩而失敗！最新戒菸噴霧 立即舒緩提高戒菸成功率

顏啟華表示，戒菸者常被持續不斷的戒斷症狀消磨意志力，很快就會自我懷疑、掙扎，又再次吸菸。國外研究指出，戒菸者在症狀出現後11分鐘就會放棄。而根據波仕特2021年戒菸習慣調查，近9成戒菸者認為若無法即時紓緩突然來襲的戒斷症狀，將增加戒菸失敗率。

顏啟華進一步說明，以重度菸癮者而言，戒斷症狀約半小時就來襲一次，但台灣現有劑型在使用後數十分鐘才開始發揮，作用效率慢，許多戒菸者等不及藥效發揮，就宣告失敗。他強調，若在更短的時間內快速紓緩菸癮，在菸癮來襲的第一時間就消滅吸菸慾望，是成功戒菸的關鍵。

台灣日前引進一款特創新戒菸噴霧，為亞洲區最新的尼古丁替代療法劑型，是通過衛福部核可的安全戒菸劑型。新劑型以噴霧方式噴入口腔內，透過口腔黏膜吸收，瞬間發揮作用，生效速度與吸收速度較市面上現有劑型快，藉由快速釋放尼古丁，緩解難纏菸癮，陪伴戒菸者完成偉大挑戰。

顏啟華表示，規律用藥也是重要選擇因素，根據調查顯示3成戒菸者因生活形態影響，無法遵從醫囑使用戒菸輔助品而失敗，最常見的像是工作環境需一直講話，因此無法長期使用咀嚼錠、口含錠，使戒菸失敗。

而新劑型戒菸噴霧設計輕巧、攜帶方便，只要對準口腔按壓即可，不管是任何場合都適合使用，更能增強戒菸決心。

顏啟華提醒，目前衛福部提供各級醫院診所開設戒菸門診，提供18歲以上且具有健保的對象進行戒菸治療服務，由專科醫師開立合適的戒菸輔助品與戒菸計畫，陪伴戒菸者完成挑戰。

新劑型戒菸噴霧設計輕巧、攜帶方便，只要對準口腔按壓即可，瞬間發揮作用，生效速度與吸收速度較市面上現有劑型快。

「熄滅菸癮 點亮健康」免費戒菸諮詢活動

屈臣氏即日起至8月26日推出「熄滅菸癮 點亮健康」門市活動，於限定200間門市中，將由專業藥師提供免費戒菸衛教諮詢與尼古丁成癮檢測服務，完成檢測後藥師會推薦適合的戒菸輔助產品，並贈送一份小禮，陪伴癮君子完成戒菸偉大挑戰。