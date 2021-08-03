卵巢早衰至不孕，小心免疫失調是關鍵　中醫調節免疫助您好孕

【健康醫療網／編輯部整理】32歲A小姐本身是長期服用西藥的紅斑性狼瘡患者，結婚三年都沒有受孕，去西醫婦產科檢查卵巢功能竟然明顯退，AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）AMH值已經在1以下（小於1），代表「卵巢濾泡存量」偏低，懷孕機率大幅下降，由於月經長期不規則，加上常有臉部潮紅與皮膚乾燥的情況，從沒想過這麼早的年紀卵巢就開始早衰，於是前往台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科看診，周宗翰醫師認為這卵巢早衰不是屬於典型的腎虛型老化導致的卵巢衰退，凡而是免疫失調導致自身的免疫細胞攻擊自己的卵巢，造成卵巢機能衰退，而且紅斑性狼瘡以及類風溼性關節炎、乾癬等等免疫系統的疾病不可隨便亂用溫補藥，應該以調節免疫的思維去治療，經過了一年中藥與針灸的長期抗戰，今年已經34歲的A小姐在疫情嚴峻的時候成功安穩生下了小寶寶，紅斑性狼瘡的症狀在中藥與西藥相互搭配的治療下也有顯著好轉。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰解釋，卵巢早衰一般是提早老化的徵兆，但是臨床上發現有越來越多的案例是跟免疫調節失調有關係，自身的免疫細胞攻擊卵巢造成卵巢的功能暫時衰退，這時AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）也會跟著偏低，可能伴隨出現月經延後，不孕、性慾下降、潮熱多汗、陰道乾澀、失眠煩躁等假性更年期的症狀。傳統中醫治療以補腎為主，但是面對免疫失調導致的卵巢早衰，胡亂溫補反而會讓免疫失調症狀更加惡化，也可能加重本身潛在性的免疫性統疾病的惡化，如關節腫痛越來越嚴重，皮膚癢疹越來越惡化，通常這類型的病友補藥酒是碰不得的

周宗翰醫師表示免疫系統失調導致卵早衰的患者要自然受孕有一定的難度，先決條件是月經週期一定要規律，免疫疾病的症狀一定要控制好，所以長期規律服用的西藥也不能隨便貿然停用，中醫利用針灸與中藥把身體的平衡抓回，讓身體回到它該有的平衡，免疫反應太過與不及都不好，當免疫細胞過度活化，接著伴隨而來的是細胞激素風暴，造成身體的發炎，卵巢與內分泌系統也會受到明顯的影響，所以風邪外感常用的桂枝、荊芥、紫蘇葉或是調理腸胃的木香、白朮、茯苓等中藥，對於治療卵巢早衰至不孕也有正面的幫助，而頭皮針與耳針刺激，刺激耳廓影響迷走神經，傳訊至大腦，進而影響身體免疫調節，可以讓不聽話的免疫系統變溫馴

周宗翰醫師說明要調節免疫改善卵巢早衰的不孕，良好的睡眠品質是關鍵，睡眠是很重要的身體修復時間，身體所有細胞的亞健康或微發炎狀況，都是在睡眠時修復，再來就是情緒要穩定，日常生活應保持心情愉快，適時抒發壓力，中醫認為過度的情緒會傷害臟腑，例如怒會傷肝；肝是掌管自律神經的總司令，情緒影響肝，肝影響荷爾蒙，荷爾蒙又會影響子宮卵巢的作用，進而影響女性健康，飲食方面少吃加工食品絕對有必要，因為加工食品在製作過程中為了改變口感、外觀色澤、香味及延長保存期限，往往含有防腐劑、色素、人工香料等添加物，火鍋料、醃製類絞肉食品，泡麵、罐頭等，都屬於容易刺激免疫系統的地雷食物，應避免食用。

（文章授權提供／周宗翰中醫師）

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