《翻滾吧！男孩》Giloo免費看 回顧「菜市場凱」19年奧運夢

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北綜合報導）苦練19年的台灣「鞍馬王子」１日於東京奧運喜獲銀牌，成為台灣體操史的新里程碑。台灣博覽會今（３）日宣布，將於影音平台開放紀錄片《翻滾吧！男孩》，供民眾回顧李俊凱的年少追夢路。

時值疫情民眾宅在家裡瘋奧運，台灣選手又屢傳佳音，台灣博覽會今日推文發送好康，只要輸入優惠序號「TWNo1」，Giloo影音平台將免費開放精選運動紀錄片片單，其中包括紀錄新進奧運鞍馬銀牌得主李智凱體操夢的《翻滾吧！男孩》。

該紀錄片裡，七位小小體操選手刻苦訓練，其中父親是推土機司機，母親為市場菜販的李智凱，因在菜市場邊訓練邊替母親招攬生意，更成全國聞名的「菜市場凱」。

當時稚嫩的阿凱跟小夥伴黃克強一起發下宏願，「要參加奧運會」，而如今他說到做到，以拿手絕技「湯瑪士迴旋」以及超完美演出，美夢成真奪下奧運銀牌，也成台灣體操第一人。如今回顧他年少起就堅定的目標與刻苦訓練，勵志故事感動全台民眾。