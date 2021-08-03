（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台式新喜劇「俗女養成記2」睽違2年回歸，除了謝盈萱、藍葦華等原班人馬外，金鐘視后天心也加盟，驚喜化身陳嘉玲嬌滴滴的表姐洪育萱，更笑言是被導演嚴藝文用台南美食誘拐來的。

演員陳竹昇（後中）透露戲劇「俗女養成記2」大幅增加陳家人生活故事，有許多不同的故事線。後左為于子育、後右為宋偉恩、前為謝盈萱。（華視、CATCHPLAY提供）中央社

「俗女養成記2」昨(2日) 舉辦線上記者會，導演陳長綸、嚴藝文率演員群謝盈萱、藍葦華、天心、陳竹昇、于子育、夏靖庭、楊銘威、宋偉恩現身，也搶先曝光9分鐘大片花。

談起拍攝第2季的困難，嚴藝文透露已沒有江鵝原著的散文當參考，讓拍攝過程顯得特別困難。不過最近迷上看奧運中華隊賽事的她笑言：「看了奧運選手的比賽後，都覺得沒有什麼難的了，所有的難題我們都一一解決」，並自曝本季一樣會飾演陳家人的鄰居。

新一季中，「大嘉玲」謝盈萱將挑戰飾演英語導遊，要到很多台南觀光景點，有天光是上午就排滿各景點行程，且常抵達現場後才確定台詞，讓自己備感緊張。不過她也不忘大讚首次合作的「表姐」天心，不僅對戲有安全感，她所詮釋的「洪育萱」比想像中有更多閃光。

回憶參演契機，天心自曝嚴藝文對她說：「有一個角色可以來玩一下」，還特別用台南美食來吸引她參與，「不過最重要的是我可是俗1的粉絲」，因此二話不說答應。

天心也開心有機會和「偶像」謝盈萱合作，開玩笑說：「我可是從小看金馬影后的戲長大」，兩人拍戲空檔東南西北都能聊，甚至讓導演直呼：「妳們真的很愛聊天耶！」

另外楊銘威和李國毅也將參與，分別詮釋陳嘉玲愛吃的導遊同事「小杜」，以及和陳家人有許多精彩對手戲的「何老師」。飾演陳嘉玲前男友「江顯榮」的溫昇豪也將在「俗女養成記2」特別現身。

「俗女養成記2」中，「大嘉玲」謝盈萱邁向人生下半場，不僅搬入了新家，更成為了一位英語導遊，期待已久的入厝Party竟然陰錯陽差釀成求婚急診的驚魂記；邁向青春期「小嘉玲」吳以涵升上國中，初經到來轉大人，卻間接引燃家庭革命，兩位嘉玲該如何面對人生的新頁？

「俗女養成記2」8日起，每週日晚上9時於華視主頻與CATCHPLAY+推出。預告片超連結在此

天心驚喜加盟台式新喜劇「俗女養成記2」 自嘲被導演美食誘拐