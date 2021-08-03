Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台南「黃金海岸」廊帶公園完工　台灣濱海觀光增亮點

▲黃金海岸廊帶觀光公園全新登場! 陽光、沙灘、浪花、夕陽，綠意．等著有緣人…▲原本公告的危險海域，成為安全、親水遊憩區域。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/03 14:04
圖/台南市工務局

圖/台南市工務局

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台南市政府在南區黃金海岸規劃開發的海岸廊帶公園完工，配合經濟部水利署第六河川局完成公園附近的沙灘養灘、填砂造陸讓原本公告的危險海域再度成為安全遊憩景點。

台南「黃金海岸」廊帶公園完工　台灣濱海觀光增亮點

圖/台南市工務局

台南市政府工務局今天(3日) 宣布黃金海岸廊帶公園（公62及公65公園）已開闢完成，往北可串聯安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區，可望成為濱海地區新亮點。

台南市工務局指出，2座公園面積共5.58公頃，工程總經費約新台幣9000萬元，將現有堤前階梯改善以及土堤培厚，增加堤頂活動空間及休憩設施，並重新配置種植植栽，延續防風林林蔭，增加綠美化景觀，既有停車場也重新規劃改善，可提供大型車、小型車及自行車使用，因應觀光人潮所需。

綜合台南市工務局新聞稿與中央社報導，第六河川局已完成臨近公園附近的沙灘養灘、填砂造陸，配合船屋委外營運，發展各項沙灘活動，讓原本公告的危險海域，成為具備安全與適度親水遊憩機能景點，營造無限商機，將重現黃金海岸昔日榮景。

台南市工務局指出，台86線快速公路與台17線公路交會口正好位於岸邊船屋北側停車場入口，經由台86線與通往國道1號、國道3號及高鐵台南站等交通門戶相當便利，並可連結奇美博物館、十鼓文化園區等觀光景點，預期將吸引大量休閒觀光人潮。

台南「黃金海岸」廊帶公園完工　台灣濱海觀光增亮點
台南
工務局
黃金海岸
觀光公園
廊帶公園

相關新聞

英國V&A超級大展台灣登場！傳奇攝影師亮點作品搶先曝光
英國V&A超級大展台灣登場！傳奇攝影師亮點作品搶先曝光
2021/07/20 17:43
台灣全民廣發5000元消費券？行政院鬆口回應
台灣全民廣發5000元消費券？行政院鬆口回應
2021/07/15 14:40
夏季病媒蚊蠢蠢欲動！台南出現今年第2例日本腦炎　籲幼兒速打疫苗
夏季病媒蚊蠢蠢欲動！台南出現今年第2例日本腦炎　籲幼兒速打疫苗
2021/07/15 10:01
台日友好！奈良美智特展台灣巡迴高雄登場　26件新作亮相採線上預約制
台日友好！奈良美智特展台灣巡迴高雄登場　26件新作亮相採線上預約制
2021/07/14 10:19
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
2021/07/13 17:03