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賀奧運羽球雙打奪冠 美眾議員呼籲用台灣國旗與國歌

外交部則表示，對我國選手賽事表現自豪，期待更多獎牌。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/03 10:11
美國共和黨籍眾議員貝肯今（3）日呼籲國際社會應讓台灣以自己的國旗與國歌參賽。(Getty Images)  

美國共和黨籍眾議員貝肯今（3）日呼籲國際社會應讓台灣以自己的國旗與國歌參賽。(Getty Images)  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟喜獲奧運金牌，美國共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）今（3）日推文恭賀，也藉此呼籲國際社會應「停止討好中共」，讓台灣能以自己的國旗與國歌參賽。

本屆（2020）東京奧運，羽球男子雙打組合「麟洋配」直落二擊敗中國「雙塔」組合奪冠，成就台灣奧運羽球第一面獎牌，頒獎現場國旗歌回響、中華台北會旗飄揚。

對此，貝肯推文恭喜台灣奪牌，也呼籲國際社會，「讓台灣用自己的國旗與國歌參賽，並停止討好中國共產黨。」

推文同時分享紐約時報的報導，解釋台灣在奧運殿堂因受中國阻撓，不得以正式民稱中華民國或台灣參賽，只能退求其次以「中華台北」以及會旗與國旗歌參賽受獎。同時，該報導也指出中國網友對將台灣籍選手視為中國選手，或者以台獨位選手貼標籤進行攻擊。台灣網友則以「麟洋配」與中國雙塔最後決勝球，被鷹眼判定界內的示意圖製作成迷因回應。該圖在台灣掀起風潮，出現眾多周邊商品。

賀奧運羽球雙打奪冠 美眾議員呼籲用台灣國旗與國歌

（圖／一卡通臉書粉絲團）

我國外交部上午分享貝肯的推文，並感謝他對台灣的善意與支持。外交部表示，正如同美國與其他國家，對於我國選手在東奧的表現感到自豪，並期待之後能繼續獲得更多獎牌。
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