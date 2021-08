賀奧運羽球雙打奪冠 美眾議員呼籲用台灣國旗與國歌

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟喜獲奧運金牌,美國共和黨籍眾議員貝肯(Don Bacon)今(3)日推文恭賀,也藉此呼籲國際社會應「停止討好中共」,讓台灣能以自己的國旗與國歌參賽。

本屆(2020)東京奧運,羽球男子雙打組合「麟洋配」直落二擊敗中國「雙塔」組合奪冠,成就台灣奧運羽球第一面獎牌,頒獎現場國旗歌回響、中華台北會旗飄揚。

對此,貝肯推文恭喜台灣奪牌,也呼籲國際社會,「讓台灣用自己的國旗與國歌參賽,並停止討好中國共產黨。」

Congrats to #Taiwan on winning the Gold Medal! Our friends should be able to use their flag and national anthem though. We should stop appeasing the Communist Government in Beijing. https://t.co/yrI60LKJHz

推文同時分享紐約時報的報導,解釋台灣在奧運殿堂因受中國阻撓,不得以正式民稱中華民國或台灣參賽,只能退求其次以「中華台北」以及會旗與國旗歌參賽受獎。同時,該報導也指出中國網友對將台灣籍選手視為中國選手,或者以台獨位選手貼標籤進行攻擊。台灣網友則以「麟洋配」與中國雙塔最後決勝球,被鷹眼判定界內的示意圖製作成迷因回應。該圖在台灣掀起風潮,出現眾多周邊商品。

(圖/一卡通臉書粉絲團)

我國外交部上午分享貝肯的推文,並感謝他對台灣的善意與支持。外交部表示,正如同美國與其他國家,對於我國選手在東奧的表現感到自豪,並期待之後能繼續獲得更多獎牌。

Thank you @RepDonBacon for the good wishes & support. Like our friends in the #US & around the world, we're all tremendously proud of the country's performance at the #Tokyo2020 #OlympicGames & look forward to more medals in the days ahead. #Taiwan is an #IslandOfResilience! https://t.co/6gFy4m7meZ