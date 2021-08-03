「聖筊兄弟」李洋、王齊麟勇奪東奧羽球金牌　台灣土地銀行將推「麟洋」信用卡•追加公仔海報簽名球

台灣羽球男雙搭檔李洋、王齊麟從小組賽一路過關斬將，摘下金牌，每場賽事獲勝時，兩人總會一正、一反跪在地上歡呼慶祝，有如「一正一反」的聖筊，讓... 台灣羽球男雙搭檔李洋、王齊麟從小組賽一路過關斬將，摘下金牌，每場賽事獲勝時，兩人總會一正、一反跪在地上歡呼慶祝，有如「一正一反」的聖筊，讓粉絲們笑稱贏球秘密原來在於神明保佑。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為了慶祝「聖筊兄弟」李洋、王齊麟於東京奧運羽球男雙勇奪金牌，土地銀行宣布舉辦抽獎活動，抽限量簽名紀念衫、親筆簽名球各100組，也力拚1個月內發行「麟洋」聯名信用卡，消費回饋中華民國羽球協會，並將推出公仔、海報等。

李洋、王齊麟同屬土銀羽球隊，兩人奪勝後，不少客戶、網友以留言或私訊方式，向土銀敲碗要求推出信用卡，還有網友以決賽最後一球、球落在場內得分的「終局線上」判定畫面，提案發行新信用卡，卡面設計別具意義，連財政部長蘇建榮都表示，若有發行也想辦一張。

土銀回應各界期待，昨(2日) 晚宣布，將分兩波推出系列活動。

第一批將推出期間限定「奧運金牌精美好禮」抽抽樂活動，使用土銀信用卡、土銀行動Pay、以台灣Pay綁定土銀金融帳戶、信用卡進行購物交易單筆新台幣222元（含）以上，或開立數位存款並綁定台灣Pay，都可獲得抽獎機會。

土銀表示，獎項包括「麟洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球，規劃各100組，其中簽名球為1組兩個，以及台灣Pay紅利點數等豐富好禮。至於為何設定消費222 元的抽獎門檻，土銀高層表示，主要取數字「2」具有雙打、直落2獲勝等意義。

同時，土銀高層表示，首波也會發行「麟洋」聯名信用卡，民眾消費可享1%回饋，且土銀還會額外新增回饋給中華民國羽球協會，協助本土體壇發展，希望拚1個月內發行。

至於卡面設計，土銀高層坦言，雖然積極與製圖網友聯繫，但現在網路上有很多類似創作，必須解決著作權、專利權問題才能使用，仍在努力中，若能快速解決，可望使用於聯名卡上，若來不及，將以「麟洋配」肖像進行卡面設計。

土銀也趁此機會回饋客戶，快閃活動期間內，客戶以定期（不）定額方式於土銀網路銀行、行動銀行，申購境內投信基金（不含轉換）享手續費率0元優惠；並規劃儘快推出「麟洋配」公仔、月曆、海報等紀念品，跟大家同享「麟洋配」奪金喜悅。

至於第二波活動，土銀高層指出，規劃推出數位存款帳戶麟洋專屬晶片金融卡，不少「麟洋配」粉絲都是年輕人，希望能趁此帶動數位存款開戶數。

土銀強調，前述抽獎活動、信用卡、數位帳戶金融卡的發行時程、細節，目前尚未起跑，會盡快完成規劃後對外公告，請大家耐心再等等。

「聖筊」動作難度高

醫師提醒民眾別硬做

另一方面，台灣羽球男雙「麟洋配」奪金，贏球「聖筊」動作引發熱議，尤其李洋以跪姿背部貼地的動作，令網友直呼超軟Q。醫師提醒，這動作難度相當高，呼籲平時沒運動的民眾千萬別硬做。

台灣羽球男雙搭檔李洋、王齊麟從小組賽一路過關斬將，摘下金牌，每場賽事獲得勝利時，兩人總會一正、一反跪在地上歡呼慶祝，有如「一正一反」的聖筊，讓粉絲們笑稱贏球秘密原來在於神明保佑。

很多人不知道的是，李洋在贏球當下，瞬間跪地、後背貼地的動作其實難度相當高，不是人人都做得到。

中央社1日引述嘉義長庚醫院復健科主治醫師、台灣運動醫學學會監事許宏志表示，李洋在贏球當下，以跪坐的姿勢、背部快速往後彎，做出類似下腰的動作，難度頗高，除了要有一定的柔軟度，也代表李洋的大腿、背部肌肉和核心肌群真的相當夠力。

許宏志說，做這個動作時，大腿是主要支撐的穩定力量，羽球選手因比賽過程中隨時要加速、減速、轉彎，腿部一定特別有力，而背部往後彎的動作，身體同時要放鬆也要支撐，並靠著核心肌群維持住，缺一不可。

近來許多民眾紛紛模仿聖筊動作，但許宏志提醒，民眾平時如果沒有運動習慣，萬一肌肉力量不足，在缺乏肌肉保護的狀況下，當心變成骨頭、關節在出力支撐，很可能閃到腰、傷到脊椎，呼籲平時沒在運動的民眾千萬不要輕易嘗試。

圖/中央社