【日本東京奧運】桌球女團止步8強 男團3日戰德國小林將再對奧恰洛夫

東奧台灣桌球女子代表隊由陳思羽（後）與鄭先知（前）和鄭怡靜組成，曾聯手擊敗美國隊晉級8強，今（2日）不敵地主日本隊，無緣晉級。（圖/美聯社... 東奧台灣桌球女子代表隊由陳思羽（後）與鄭先知（前）和鄭怡靜組成，曾聯手擊敗美國隊晉級8強，今（2日）不敵地主日本隊，無緣晉級。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中華隊桌球女團今（2日）晚間與地主日本隊進行8強賽，由陳思羽、鄭先知、鄭怡靜輪流上場，終場比數0比3，無緣晉級4強賽。而台灣桌球一哥林昀儒將在3日的桌球男團賽中再度碰上銅牌戰的奧恰洛夫。

東京奧運桌球女團賽中，由陳思羽、鄭先知、鄭怡靜組成的中華隊於1日連拿3點，擊敗美國華裔軍團後晉級8強，然而在晚間的8強賽中強碰日本隊，陳思羽、鄭先知搭配第1點女雙，鄭怡靜、陳思羽依序在2、3點女單上場，僅陳思羽拿下1局，終場以0比3不敵、無緣晉級。

由於奧運台灣桌球女團通常在外賽就會被淘汰，因此這次中華隊的桌球女團表現已經是史上最佳。

台灣時間明天（3日）下午1時30分的奧運桌球男團8強比賽，將成為中華代表團的重頭戲。台灣桌球好手「小林同學」林昀儒將再度對上個人銅牌戰的宿敵奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），展開台灣與強敵德國的團體激烈對戰，而德國也是上屆里約奧運桌球男團賽的銅牌得主。

明日的桌球男團賽中，中華男團成員除林昀儒，還包括「桌球教父」莊智淵與陳建安，3大桌球好手相互合作，有機會搶下4強門票。

根據中央社，東京奧運桌球團體賽採用2018年世界桌球錦標賽新賽制，各隊派3名選手，除了第1點為雙打，後面4點均為單打，先拿下3點的隊伍獲勝，而每場比賽採取5局3勝制。