保存台灣福佬話 2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽初賽成績8/15公告

（台灣英文新聞 / 生活組 台北報導）由義美文教基金會主辦的第一屆「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」旨在強化台語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，活動已於7月30日截止收件，共吸引128位高中職同學參與，主辦單位將進行評審作業，預定擇優選出30人進入複賽並於8月15日公告。

由義美文教基金會主辦，立法院、教育部、文化部指導的首屆「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，徵件期間雖逢全國疫情三級警戒，仍獲全國各縣市高中職學校的熱烈迴響，報名參賽的學生不但有一般高中、高職、藝術高中，甚至還有特殊教育學校等。

立法院長游錫堃致力推廣台語漢詩吟唱，熱心支持本項民間發起的藝文活動。日前，他在接受廣播節目專訪時表示，吟唱包含唐詩宋詞的台語漢詩，是台灣傳統文化的一部份，因為那個年代本就是使用漢音吟唱詩詞。現在的中國，除了福建以外，福佬話漸漸失傳了。因此，要想辦法把這樣優良的文化恢復，

游錫堃回憶曾經碰到中國很重要的詩人來台灣訪問，但這位詩人不會吟詩，聽到游錫堃用台語吟唱非常驚訝地說：「即使李白、蘇東坡在世，一定也聽得懂！」

游錫堃認為，應該想辦法保存台語吟唱，也要讓它變成全球具傳統文化與特色的吟唱藝術。

游錫堃表示，其實不只唐詩宋詞，兩三百年來台灣人的詩作也非常多，只是因為過去推行的國語政策扼殺台語與多元文化發展，連吟詩用漢音也被認定是方言而禁止，原本在日本時代台灣有300多家漢語詩社，逐漸沒落乃至停擺，實屬可惜。

游錫堃指出，先從千年來流傳的唐詩宋詞開始，本土也有很多好的作品，像林獻堂的詩詞、歌詠蔣渭水的詩詞等，慢慢呈現出來，帶給社會大眾優美的藝術創作平台。

第一屆「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」分初賽、複賽、決賽三階段進行。初賽自5月3日至7月30日受理報名，從中優選30名，參加9月4日於雲林百年庭園三秀園舉行的複賽。

複賽再擇優前20名進入決賽，10月2日決賽在公視臺語台攝影棚舉行，並於10月16日在立法院舉行頒獎典禮。第一名共一位，可得20萬元獎學金、第二名共兩位，每人各得10萬元、第三名共三位，每人各得5萬元，入選佳作也可獲1萬元獎學金。

有關台語漢詩吟唱老師示範帶公布於YouTube網站，詳細比賽辦法可上活動官網查詢。

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