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指揮中心最新統計：願意打高端疫苗累計逾96萬人 未來盼能穩定供貨

截至今日，COVID-19公費疫苗預約平台全國意願登記完成總人數為1209萬5819人，顯示國民對於施打疫苗相當踴躍，也讓國內庫存疫苗逐漸吃緊。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/02 20:01
指揮中心指揮官陳時中說明，未來國產疫苗供貨會比國外疫苗穩定。（圖/中央社）

指揮中心指揮官陳時中說明，未來國產疫苗供貨會比國外疫苗穩定。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 /醫藥組 綜合報導）指揮中心今（2日）公布COVID-19疫苗預約平台最新統計，將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計96萬1807人。

根據指揮中心公布之最新數據，COVID-19公費疫苗預約平台全國意願登記完成總人數為1209萬5819人，只選擇接種國產高端疫苗的民眾為16萬9005人，僅佔1.40%，僅勾選AZ疫苗者共82萬648人，占比6.78%；獨鍾莫德納（Moderna）疫苗為410萬7580人，占比33.96% 。

不過同時選擇AZ疫苗或高端疫苗的人數共3萬2554人，占比0.27%；勾選莫德納疫苗及高端疫苗則有12萬5121人，占比1.03%；不論AZ、莫德納、高端3種疫苗都願意施打的人共63萬5127人，占比5.25%。

若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計96萬1807人，其中此系統27日重啟後才登記意願者為56萬9394人。

根據中央社報導，指揮中心指揮官陳時中說明，未來國產疫苗供貨會比國外疫苗穩定，考量高端疫苗需接種2劑才算完整接種，若高端疫苗登記意願人數超過250萬人就會加購，但指揮中心的態度就是檢驗封緘絕不含糊。

至於另一國產疫苗聯亞的審查進度，陳時中向中央社表示，聯亞的緊急授權（EUA）正在補件中，已送驗19批疫苗到衛福部食藥署檢驗，未來一旦EUA通過，即可合法合理上市。
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