台灣三金男歌手獻唱《翻滾吧！阿信》主題曲　「給力量線上音樂會」慶祝體操好手李智凱東京奧運奪銀

台灣男歌手亂彈阿翔將於本週的「給力量線上音樂會」演唱《翻滾吧！阿信》的電影主題曲《完美落地》，歡慶李智凱在東奧體操奪下銀牌。（圖/文總） 台灣男歌手亂彈阿翔將於本週的「給力量線上音樂會」演唱《翻滾吧！阿信》的電影主題曲《完美落地》，歡慶李智凱在東奧體操奪下銀牌。（圖/文總）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣男歌手亂彈阿翔將於本週的「給力量線上音樂會」演唱《翻滾吧！阿信》的電影主題曲《完美落地》，隔空慶賀東奧體操銀牌得主李智凱。

「三金」得主亂彈阿翔將於「給力量線上音樂會」為疫情期間披星戴月的「物流運輸業者」獻唱。由於錄影的隔週便是台灣體操好手李智凱的鞍馬決賽日，乱彈阿翔特別選唱他為《翻滾吧！阿信》操刀的電影主題曲《完美落地》，希望能為李智凱集氣。而李智凱也果然不負眾望，於昨(1)日的鞍馬決賽中奪得銀牌。

亂彈阿祥表示，《翻滾吧！阿信》對他而言非常重要，在他最低潮的時候，接到了電影原創歌曲的案子，裡面的《完美落地》詞曲皆由他一手包辦，這首歌曲也成為乱彈阿翔在歌壇翻身的關鍵，因此他非常關注李智凱的鞍馬決賽，也提前一週在「給力量線上音樂會」演唱，要為李智凱加油。

亂彈阿翔感性說道，當初在電影裡，大家最關注的並不是這個「菜市仔凱」，可看著他一路用恆心、毅力、努力成長，才能走到這個時刻。乱彈阿翔也相信，李智凱代表了台灣一個非常重要的時刻。

亂彈阿翔坦言，得知李智凱是銀牌時有點失落，因為在他眼中，李智凱絕對是最「完美落地」的代名詞，也希望等李智凱歸國後可以請他吃頓飯，表示對他的感謝，謝謝他創造了另一個新的的完美落地！

此次在「給力量線上音樂會」為物流運輸人員獻唱，亂彈阿翔說他們非常辛苦，在疫情期間業務量增加特別多，又冒著被感染的風險，為我們送食物、生活必需品，是站在最前線也是最危險的一群，「真的很謝謝物流運輸人員照顧我們的生活」。乱彈阿翔也說，很榮幸有機會可以盡一份音樂人的力量，希望他的作品可以帶來一些安慰或快樂。

雖然防疫措施已陸續鬆綁，亂彈阿翔還是呼籲大家繼續保持，把我們的成績拿給全世界看。他認為台灣已經很不容易了，可以從確認數字降到現在這樣，是因為我們國民水準很好，比全世界都早知道要戴口罩、勤洗手、噴酒精，「我們人民的素質在全世界是頂尖的」。

「給力量—線上音樂會」將於本週五(8/6)晚間8點為「物流運輸業者」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出。