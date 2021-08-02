台灣「五倍券」擬於9月上路　實體數位同步發放

行政院擬於9月底推出「五倍券」振興經濟，規劃以1,000元換5,000元方案（圖/中央社） 行政院擬於9月底推出「五倍券」振興經濟，規劃以1,000元換5,000元方案（圖/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）行政院擬推「五倍券」振興經濟，規劃以1,000元換5,000元，數位及實體同步發行，快外將於9月上路。

去年受到疫情影響，台灣除了推出以1,000元換3,000的三倍券，各部會相繼推出限量振興券，包含文化部藝Fun券、體育署動滋券、客委會客庄旅遊券等，受到不少好評，現傳出更優惠的五倍券也即將推出。

綜合《中時》及《ETtoday》報導，行政院長蘇貞昌上週召集部會首長討論「振興五倍券」發放措施，目前將採1,000元換5,000元方案，將初步編列1,100億元預算，屆時將參考去年三倍券用法，可於餐飲、觀光、旅宿等消費，電商部分則須參考「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、in89統領影城、真善美劇院等。

「五倍券」實體券與數位券將同步於九月底發行，推出時機點在於到時疫苗覆蓋率達到某程度使疫情更趨穩定，政府表示首要工作在於振興，目的在刺激民眾出來消費，不希望國人把錢存起來。

去年領三倍券實體券民眾較數位多，領取數位券只佔7.6%，官員表示，今年數位環境比去年成熟，有疫苗預約系統，連夜市基於防疫不想直接摸現鈔，都有高度意願使用數位券，然而，數位券推行方式正在研議中。