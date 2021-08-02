新北27校全力支援疫苗接種站 為抗疫盡心力守護市民健康

照片來源：新北市教育局提供
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為守護全體市民的健康並加速進行疫苗接種作業，新北市27所學校提供活動中心等空間作為疫苗接種站，空間寬敞且設有空調，提供民眾及醫護人員良好環境進行接種作業，為防疫盡一份心力，更期待日子盡快恢復正常讓孩子安心上學。
教育局表示，防疫工作人人有責，而低度活動、搶救重症、施打疫苗是防疫三大策略。新北學校自6月中旬至今陸續接下疫苗接種站任務，目前一共27所學校加入疫苗接種站行列。各個接種站都規劃合宜的動線分流，讓在地社區居民保持安全社交距離，並迅速完成疫苗接種作業，一同拚全民免疫，參與這場對抗病毒的戰役。
板橋江翠國中疫苗接種站自開站至今已服務約一萬名鄉親，在地居民們就近獲得安全保護施打寶貴的一針。梁坤明校長表示，里民們都回饋讚賞學校服務親切、校園乾淨廣闊、活動中心新穎明亮及冷氣舒適，而里長也給予最大肯定與鼓勵。雖然學校服務志工們犧牲了暑假及周六假日，在疫情蔓延之際卻能帶給民眾實質受惠。教育單位能為社區做一點事，能為大眾便利，學校倍感欣慰與榮幸。
擔任服務志工的江翠國中閻冕容組長分享，有一位民眾特別撥電話到總務處表示道謝，「排著長長的隊伍，整個路線不會淋雨或曬太陽，倒像是一場美麗校園巡禮，看著年輕人陪著老人家，有的牽著手走著，有的推著輪椅陪著，一路上滿滿加油聲及一幕幕充滿愛的畫面，疫情雖可怕但卻拉近家人間的感情。」
而三重碧華國中疫苗接種站也集結鄰近4校教職員加入志工行列。林建成校長表示，從開始投入疫苗施打工作到現在，志工夥伴經常大熱天汗濕衣褲為民眾服務，但總是能夠互相支援，用心熱情地協助在地鄉親及長輩，真為教育人價值感到無比光榮! 校長也說，這疫情並不會因時間到就下課，而是要一直戰戰兢兢把關，即使背濕透、汗水淋，仍要堅守防疫大門來守護校園與家園，聽到家長及社區居民的感謝，即使「溼背秀」也值得!
教育局長張明文表示，對抗疫情的戰役沒有人是局外人，特別感謝27校的教育好夥伴，一起為這次防疫戰貢獻教育人力量。感謝大家在疫苗接種站即時應變及關懷支援，為新北市民提供最熱情親切的服務，而這項「同島一命」的使命，高度展現共體時艱齊心抗疫度難關的精神。
照片來源：新北市教育局提供
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