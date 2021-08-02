新北27校全力支援疫苗接種站 為抗疫盡心力守護市民健康

為守護全體市民的健康並加速進行疫苗接種作業， 新北市27所學校提供活動中心等空間作為疫苗接種站， 空間寬敞且設有空調，提供民眾及醫護人員良好環境進行接種作業， 為防疫盡一份心力，更期待日子盡快恢復正常讓孩子安心上學。

教育局表示，防疫工作人人有責，而低度活動、搶救重症、 施打疫苗是防疫三大策略。新北學校自6月中旬至今陸續接下疫苗接 種站任務，目前一共27所學校加入疫苗接種站行列。 各個接種站都規劃合宜的動線分流， 讓在地社區居民保持安全社交距離，並迅速完成疫苗接種作業， 一同拚全民免疫，參與這場對抗病毒的戰役。

板橋江翠國中疫苗接種站自開站至今已服務約一萬名鄉親， 在地居民們就近獲得安全保護施打寶貴的一針。梁坤明校長表示， 里民們都回饋讚賞學校服務親切、校園乾淨廣闊、 活動中心新穎明亮及冷氣舒適，而里長也給予最大肯定與鼓勵。 雖然學校服務志工們犧牲了暑假及周六假日， 在疫情蔓延之際卻能帶給民眾實質受惠。 教育單位能為社區做一點事，能為大眾便利，學校倍感欣慰與榮幸。

擔任服務志工的江翠國中閻冕容組長分享， 有一位民眾特別撥電話到總務處表示道謝，「排著長長的隊伍， 整個路線不會淋雨或曬太陽，倒像是一場美麗校園巡禮， 看著年輕人陪著老人家，有的牽著手走著，有的推著輪椅陪著， 一路上滿滿加油聲及一幕幕充滿愛的畫面， 疫情雖可怕但卻拉近家人間的感情。」

而三重碧華國中疫苗接種站也集結鄰近4校教職員加入志工行列。 林建成校長表示，從開始投入疫苗施打工作到現在， 志工夥伴經常大熱天汗濕衣褲為民眾服務，但總是能夠互相支援， 用心熱情地協助在地鄉親及長輩，真為教育人價值感到無比光榮! 校長也說，這疫情並不會因時間到就下課， 而是要一直戰戰兢兢把關，即使背濕透、汗水淋， 仍要堅守防疫大門來守護校園與家園，聽到家長及社區居民的感謝， 即使「溼背秀」也值得!

教育局長張明文表示，對抗疫情的戰役沒有人是局外人，特別感謝2 7校的教育好夥伴，一起為這次防疫戰貢獻教育人力量。 感謝大家在疫苗接種站即時應變及關懷支援， 為新北市民提供最熱情親切的服務，而這項「同島一命」的使命， 高度展現共體時艱齊心抗疫度難關的精神。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供