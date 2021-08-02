疫起防詐！北富銀上半年阻詐近5千萬 提醒民眾留意三大詐騙手法

近來受疫情影響，民眾對社交軟體、網購、 代辦等遠距服務的使用量大增，不少詐欺集團也伺機對國人財產安全 造成鉅大戕害。為維護金融安全，台北富邦銀行致力防範詐騙， 今年上半年成功阻詐達65件，攔阻財產損失近5千萬， 多次獲得客戶及警方致謝表揚。作為保護大眾資產安全的守門員， 為提升全民防詐免疫力， 北富銀從阻詐經驗中整理三大詐騙常用手法，並同步透過「FU POWER」網站分享分行成功阻詐的真實案例， 幫助民眾提高對詐騙的警惕，在維持防疫社交安全距離之外， 也別忽略與詐騙的安全距離。

北富銀指出，2020年全台各分行成功攔阻詐騙案件總數達123 件，攔阻財損近8千萬元，2021年上半年即使在疫情警戒升高、 分行來客人數減少的情況下，與2020年同期相比， 件數及金額依然有所成長，顯示民眾日常生活中仍須加強警覺、 小心防範。從分行攔阻的詐騙案件分析，有63%是以假交友進行投 資或徵婚詐財，歹徒通常會先利用臉書或其他交友軟體結識被害人， 透過持續互動降低戒心，再以投資、致贈禮物、 借款等話術誘使被害人上當匯款；其次則是宣稱高報酬， 引導受害人進行投資或招攬親友加入，約占26%；至於「 猜猜我是誰」假冒親友借款的案件則有6%。北富銀提醒民眾， 詐騙話術百百種，但最大的共通點就是要求匯款， 遇到對方以任何理由要求匯款轉帳時，謹記「停看聽」原則： 暫停付款、冷靜觀察，並立即打電話給金融機構或警政署165專線 聽聽專家怎麼說，能夠更有效避開詐騙陷阱。

為能替大眾資產做最好把關，北富銀持續對全台分行進行嚴謹培訓， 提升第一線行員的詐騙識別能力。在分行中， 不時可以聽到行員悉心詢問匯款、取款的目的與用途， 目的是藉由各種問題幫助客戶冷靜思考和察覺可疑狀況。 以高雄博愛分行為例， 曾有客戶因網路比特幣投資訊息欲進行信用卡交易， 行員不僅迅速察覺有異，以網路比特幣投資詐騙新聞說明， 更協助換卡以確保沒有授權紀錄問題，避免客戶受騙； 而高雄三民分行、南崁分行等則有行員察覺短期內多次匯款、 領錢的紀錄，即時阻止匯款， 或長時間勸阻客戶匯款至交友詐騙帳戶並協助聯繫其家人及報警， 成功保護客戶資產， 更獲當地警察局發感謝狀表彰北富銀攔阻詐騙的專業和努力。

北富銀秉持「361度，多一度心的溫度」精神，為大眾提供友善、 便利、安全的金融服務體驗，是全台客戶最值得信賴的專業好夥伴。 民眾若想了解更多防詐真實案例，可至北富銀「FU POWER」網站觀看分行正向故事； 如果對交易或業務有任何疑慮，請撥打北富銀24小時客服專線( 02)8751-6665，客服專員將隨時提供服務， 資產更安全、服務最放心！

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