北海岸美味「石花菜」 討海人的私房小菜

北海岸沿線的潮間帶，農曆3月後至夏秋盛產之際，退潮時常可看到許多漁民及婦女，穿著雨鞋，戴著斗笠，或著潛水裝穿梭在海岸邊採集，擇寬廣空地曝曬如紅寶石般的石花菜，後以「六泡六曬」方式反覆利用淡水清洗程序漂白去腥，去除雜質、鹽分及腥味後，加以熬煮並冷卻後形成清涼美味的石花凍，是仲夏北海岸極富特色的消暑聖品。
「石花菜」屬紅藻綱石花菜科海藻，又稱雞毛菜、牛毛菜、凍菜、紅絲、鳳尾等，藻體呈現紫紅色或棕紅色，扁平直立，叢生成羽狀分枝，小枝對生或互生，分支末端呈尖狀，一般高10至30公分。其提煉出的「瓊脂」即為洋菜，是食品工業廣泛使用的植物膠，也是製作冷食、果凍的重要原料。北海岸沿海的在地居民，長年來都於農暇或漁暇時分在海邊採集，或製成石花凍，除搭配傳統的檸檬汁，亦使用咖啡、仙草、冬瓜茶、紅龍果等食材多所變化，在石門老梅綠石槽一帶聚集並販售給過路遊客，也成為北海岸地區的一項特色。
據擁有淡水屯山一帶在地採集「石花菜」30年經驗的郭女士指出，藉盛產期的採收，情況好時不僅每臺斤盤商收購價可達350元，加上自己也在網路上販售衍伸商品，長期以來已替自己累積不少業外收入，也順利拉拔一對雙胞胎女兒長大成人，希望未來能持續將這種濱海美味分享給大家。新北市漁業處表示，新北市海產富饒，除了萬里蟹、貢寮鮑等各式海產，更有許多在地的特色美味，都值得大家感恩大海的賞賜，與親朋好友細細品嚐。