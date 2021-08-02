北海岸美味「石花菜」 討海人的私房小菜

北海岸沿線的潮間帶，農曆3月後至夏秋盛產之際， 退潮時常可看到許多漁民及婦女，穿著雨鞋，戴著斗笠， 或著潛水裝穿梭在海岸邊採集， 擇寬廣空地曝曬如紅寶石般的石花菜，後以「六泡六曬」方式反覆利 用淡水清洗程序漂白去腥，去除雜質、鹽分及腥味後， 加以熬煮並冷卻後形成清涼美味的石花凍， 是仲夏北海岸極富特色的消暑聖品。

「石花菜」屬紅藻綱石花菜科海藻，又稱雞毛菜、牛毛菜、凍菜、 紅絲、鳳尾等，藻體呈現紫紅色或棕紅色，扁平直立， 叢生成羽狀分枝，小枝對生或互生，分支末端呈尖狀，一般高10至 30公分。其提煉出的「瓊脂」即為洋菜， 是食品工業廣泛使用的植物膠，也是製作冷食、果凍的重要原料。 北海岸沿海的在地居民，長年來都於農暇或漁暇時分在海邊採集， 或製成石花凍，除搭配傳統的檸檬汁，亦使用咖啡、仙草、冬瓜茶、 紅龍果等食材多所變化， 在石門老梅綠石槽一帶聚集並販售給過路遊客， 也成為北海岸地區的一項特色。

據擁有淡水屯山一帶在地採集「石花菜」30年經驗的郭女士指出， 藉盛產期的採收，情況好時不僅每臺斤盤商收購價可達350元， 加上自己也在網路上販售衍伸商品， 長期以來已替自己累積不少業外收入， 也順利拉拔一對雙胞胎女兒長大成人， 希望未來能持續將這種濱海美味分享給大家。新北市漁業處表示， 新北市海產富饒，除了萬里蟹、貢寮鮑等各式海產， 更有許多在地的特色美味，都值得大家感恩大海的賞賜， 與親朋好友細細品嚐。