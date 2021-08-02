全國首創技職雙語學分班暑期開訓 用專業及雙語打造新北雙語城

新北市教育局全國首創與臺灣師範大學合作開設「 新北市技術型高中雙語學分班」，今(30)日辦理暑期線上開訓， 參加學員將歷經半年108小時雙語教學師資培訓課程，結業並通過 CEFR B2等級之英語能力分級，來取得教育部核發的雙語教學加註證書。 新北市培養技職教師專業及雙語能力，共同投入雙語協同教學行列， 打造新北雙語城。

教育局表示，新北技職為全國領頭羊， 領先推動技高雙語教育政策，採階梯式進行師資培訓，自108學年 度起鼓勵新進老師取得國際英語證照， 並辦理新進教師及現職老師專業英文培訓、 專業英文國際監評人員培訓，進一步更以全國首創開設雙語學分班， 讓學校有足夠的雙語師資。

教育局指出，目前已開設的雙語學分班有55位教師修畢雙語教學師 資培訓6學分涵蓋3個科目的專業課程，而本次暑期班共計31位老 師參與。臺師大進修推廣學院宋蕙伶副院長表示， 雙語學分班設立精神與內涵與國外非英語系國家英語師資培育課程T ESOL (Teaching English to Speakers Other Language)方向相符， 包含雙語教育課程設計與教學知能發展、 教師專業成長與英語環境營造、技術型高中生活化評量， 以及彈性課程模組與雙語授課等，既豐富又多元。

擔任學分班講師的臺師大戴建耘教授表示， 培訓對象是具備熱忱與初步基礎的非英文科教師。 學分班將協助學員使用英文作為上課的溝通工具並在完成課程後參加 英語能力檢測，以達到CEFR B2等級之英語能力為目標， 非常期待每位教師在期末時皆能全程用雙語發展雙語教案， 並上台進行雙語教學演示。

參加開訓的鶯歌工商輔導科曾芳琪老師表示， 希望可以提升自己在雙語教學能力，學習面對英語環境營造的知能， 期待自己把專業知能帶回校園繼續推動， 對於雙語教育傳承也能盡一份心。新北高工機械科吳宗曄老師也說， 英語是國際的語言也是搭起與世界交流的橋樑，「看好了世界， 臺灣來了！」

教育局長張明文表示，新北巿以生活化、普及化、 在地化及國際化為核心概念落實雙語教育。技職雙語教育以「 動手做學英文」為核心，推動「專業英文、職場英語、跨國連結」 各項計畫，讓技職學生同時具備專業技能與專業英文， 培育接軌國際的技職人才，立足世界舞台。