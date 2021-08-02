中華電信攜手是方電訊推出「是方i健康」APP

智慧健康照護正夯！疫情影響下， 隨時掌握自身健康資訊已成為民眾最關心的議題之一。中華電信今( 2)日宣布攜手是方電訊，共同推出「是方i健康」APP， 整合運動、飲食、健康等數據， 透過大數據智慧分析進行健康風險評估，打造專屬的行動健康管理師 。亦支援Apple HealthKit及GoogleFit等健康紀錄整合系統， 操作介面簡易順手，藉由生理量測與穿戴裝置監控血壓、心率、 體重、運動紀錄等個人健康數據，全方位守護用戶健康；此外， 還有最受用戶青睞的社群活動功能，可支援多人連線， 與三五好友線上組隊競賽，增添臨場互動感，運動效果事半功倍！

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示：「中華電信持續廣結產 業聯盟，此次攜手是方電訊打造『是方i健康』APP， 延伸行動生活圈版圖，布局行動智慧健康市場，提供客戶最即時的智 慧健康照護，全面滿足客戶需求！ 中華電信致力提供多元的應用服務及優異的行動網路服務， 不僅獲國際權威測速機構雙冠王認證， 日前再獲Speedtest®『5G網速第一名』及『 行動網路涵蓋第一名』肯定，將持續以NO.1的行動網路品質， 引領全民邁向智慧科技新生活。」

是方電訊董事長吳彥宏則表示：「 是方積極與國際知名企業結盟合作投入個人健康管理APP研發工程 ，開發出『是方i健康』APP風格獨特的個人化健康儀表板， 居家健身風潮也推升產品下載量，2021上半年已強勢翻漲3倍， 此次與中華電信合作，雙方多樣化的服務更能緊抓消費者需求， 達成雙贏目標。」

為全面滿足客戶的居家運動及健康照護需求，中華電信亦推出多元的 優惠方案，凡行動月租客戶申辦「新加值嚴選好禮」方案，即可選搭 「是方i健康」享前2個月月租費僅19元的超值價，輕鬆擁有行動 健康管理師；還有「Hami好康三部曲」優惠方案，申辦「 是方i健康」二年以上租約，即享月租優惠價100元， 每月再送行動上網量3GB，用最實質的優惠打造行動生活圈！ 詳情請參閱https://ihealtho. chiefappc.com/emome