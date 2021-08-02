超夯新北鼓藝節Gather Town周周現精采表演

新北市鼓藝節受疫情影響，取消辦理15年的實體活動 ，今年新北市文化局特別以「鼓舞。臺灣」為主題，推出全新的20 21新北市鼓藝節線上活動，使用疫情期間的當紅炸子雞Gathe r Town，於8月15日前上活動網站， 不只可以安心和三五好友們在線上群聚閒聊、 一起欣賞精彩的擊鼓表演，還有充滿趣味的音樂互動遊戲可以彈奏， 絕對是暑期線上親子共遊的首選!

新北市文化局長龔雅雯表示，考量今年的鼓藝節線上活動是在暑假辦 理，因此使用當前最夯的Gather town規劃，以親子共玩的模式， 從建立自己的小人物開始參與鼓藝術各種線上活動， 不但可以看影片，桌機版也能玩遊戲，傳訊息， 還有多款互動式音樂遊戲，如遊戲區的鋼琴， 點選後便可使用桌機鍵盤操作琴鍵，彈奏一首首動人樂曲，此外， 還有小猴子打鼓及各式互動的打擊樂， 更是讓大小朋友玩得不亦樂乎。

民眾Roger熱情分享，家中小朋友碰巧在學校課程也有接觸到G ather Town，因此被「鼓舞祭」的虛擬空間深深吸引， 不管是海灘的火把、氣球、可愛餐車及遊戲區，都是8歲小女孩的最 愛。此外，他也非常享受疫情期間在「鼓舞祭」的親子相處時光， 女兒拉著4歲大的弟弟一起在電腦前欣賞鼓藝節線上開幕式， 對於身聲劇場、新北文化大使等表演看得如癡如醉， 每周都很期待輪番上陣的表演團隊會帶來哪些驚喜。

2021新北市鼓藝節共有「鼓舞祭」、「鼓動人生」、「 鼓輪鼓力」、「鼓療人心」四個鼓勵主題。「鼓舞祭」 本週六日的表演團隊為以傳統擊樂素材結合現代創作手法的紘采樂集 ，曾獲選「107年度新北市傑出演藝團隊」及「108、109年 度樹林藝文中心駐館演藝團隊」，2012年受邀赴德國海德堡、 慕尼黑及史坦堡縣等地巡演深獲佳評； 以及結合傳統非洲樂器與東西方音樂元素的嬉班子， 曾獲外交部推薦為臺灣指定非洲鼓代表團， 更曾受邀臺北世大運閉幕晚會序曲開場演出。 未來幾週也會有許多表演團隊輪番上陣，如舞工廠舞團、御鼓坊、 踢踏電台舞團、艸創心演擊樂場等， 讓所有喜好擊鼓表演的鼓迷們相當期待。更多詳情請至2021新北 市鼓藝節網站https://ntpc.drumarts. tw/ 查詢。