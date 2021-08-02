新北農業局與青年組隊參與總統盃黑客松 邀請大家投票支持惜食分享理念

新北市政府農業局為擴大惜食分享理念， 與本市學校及青年團體合作，共同激盪不同想法及創意，最終以「 減碳有感 惜食分享平台計畫」為主題，提案2021總統盃黑客松競賽， 並邀請大家於8月2日至6日期間投票支持惜食理念、 也支持青年為社會議題貢獻的熱忱。

根據聯合國環境署（UN Environment Programme, UNEP）2021年3月4日發表的糧食浪費指數報告， 全球每年浪費近10億噸食物， 其中在餐廳和商店的浪費量約佔總體的17％； 如果再加上農場和供應鏈中發生的食物浪費，約計有1/3的糧食產 出從未被食用。另外，糧食浪費和損失造成約10％的排放量， 將助長氣候危機，因此食物浪費會產生3倍的損失， 不僅是食物減損，也是耗損生產食物所使用自然資源和經濟資源。

在臺灣，蔬果的規格、外觀不符合市場標準而被淘汰的農產品， 淘汰率可高達4成，每年有211萬噸格外品蔬果遭到浪費。 而超過有效日期的食物數量推估，總計年浪費量有3.6萬噸， 可知在臺灣，格外品、盛產品及即期品浪費的嚴重性。

農業局自2016年起，已開始媒合國內有機、 友善耕作小農生產的「蔬果格外品」至惜食分享餐廳。 現為更擴大惜食理念， 農業局結合鮮果日誌的實務經驗及生產端青農資料， 並以致理科技大學的珍食物APP為原型，增加販售格外品、 盛產品及即期品的數量及種類。後續將加入產地青農、 惜食與環保餐廳等產銷通路， 以及藉由惜食分享平台供有意願加入格外品、 盛產品及即期品之餐廳、商店、物流業者、 農友或一般民眾能共同參與買賣，擴大惜食分享理念， 拯救更多在生產端和消費端可能會被浪費的食材。

農業局長李玟表示，2021年總統盃黑客松比賽，此次評比採70 %評審投票以及30%民眾投票，民眾投票期間為8月2日(一)至 8月6日(四)，採取網路投票(網址：https:// presidential-hackathon.taiwan. gov.tw/ProposalPoll.aspx)， 邀請支持減碳惜食的您將票數全部投予編號114「減碳有感 惜食分享平台計畫」提案！

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供