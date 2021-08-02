中華電信公布2021年第二季營運成果

中華電信（2412）30日 公布自結之2021年第2季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2021年第2季合併營收為496.0億元， 較2020年同期增加3.8 %；歸屬於母公司業主之淨利為89.3億元，增加4.1%； 每股盈餘1.15元。

董事長謝繼茂表示：「我們很高興2021年第二季營運績效亮麗， 雖然營運環境極具挑戰，感謝全體員工的努力， 我們持續站穩行動市場領導地位。 5G客戶數於第二季突破100萬戶，提前達標， 預計年底將可達到200萬戶。為提升5G服務品質， 我們加速5G網路建設，至第二季已建置超過8,000座基地台， 預期年底可達12,000座基地台。此外，Speedtest® 於七月公布台灣5G Speedtest® Award行動網速量測報告， 我們很榮幸獲得2021上半年台灣『5G網速第一名』、『 行動涵蓋第一名』兩項大獎。 隨著5G客戶數明顯成長及業務發展深獲市場肯定， 我們樂觀看待成長動能，致力維持台灣行動市場領導地位」

「受惠於遠距工作、影視隨看及內容多元化等趨勢， 本季營運表現加速成長。隨著消費者需求及市場機會帶動， 我們很高興MOD及Hami Video客戶數持續增加，固網寬頻服務亦持續成長。 我們在七月份於MOD以4K畫質轉播東京奧林匹克運動賽事， 也同時於Hami Video首次以VR獨家轉播東奧。 第二季資通訊營收亦持續成長， 未來我們除了繼續慎選優質專標案以提升毛利外， 也將持續投資資通訊技術及人才，爭取更多新興數位商機。」

謝董事長進一步指出，「展望未來，我們將持續強化網路建設、 核心能力及服務品質，並加速創新，以滿足不斷變化的客戶需求。」

營業收入

2021年第2季合併營收496.0億元， 較2020年同期增加3.8%。

行動通信業務營收為217.7億元，增加3.2%， 主要因智慧型終端銷售及行動服務營收增加。

網際網路業務營收為77.9億元，較2020年同期增加4.8 %。

國內固定通信業務營收為156.1億元， 較2020年同期減少0.5 %，主要因市長話營收受行動電話及VoIP服務取代而減少， 抵銷寬頻接取營收的增加。

國際固定通信業務營收為21.7億元，較2020年同期減少0. 4%。

營業成本與費用

2021年第2季總成本與費用為383.7億元， 較2020年同期增加3.2%，主要因5G特許權攤銷費用增加。

營業淨利與本期淨利

2021年第2季營業淨利為112.3億元， 較2020年同期增加5.9%。營業淨利率為22.6%， 2019年同期為22.2%。本期歸屬母公司業主之淨利為89. 3億元，增加4.1%。每股盈餘1.15元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2021年第2季來自營業活動的淨現金流量為179.0億元， 較2020年同期增加36.1%， 主要因應收帳款減少跟應付帳款增加。 2021年6月底現金與約當現金為321.4億元， 較2020年6月底增加67.8%， 主要因發行公司債及來自營業活動的淨現金流量增加。

2021年第2季EBITDA為207.8億元， 較2020年同期增加7.3%，EBITDA margin為41.89%，2020年同期為40.52%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。 截至2021年6月底，中華電信光世代寬頻客戶數為365萬， 佔寬頻客戶數之83.8%。此外， 100Mbps速率以上客戶數達187萬，年成長約12.0%， 300Mbps速率以上客戶數亦持續成長，年成長率約52.5% 。HiNet寬頻客戶數為360萬，與去年同期持平。

行動電話業務

截至2021年6月底，行動電話客戶數為1,149萬， 較去年同期增加3.7%。

固網業務

截至2021年6月底，市話客戶數累積為979萬， 持續維持固網市場的領導地位。