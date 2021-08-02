中華電信公布2021年第二季營運成果

中華電信（2412）30日公布自結之2021年第2季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2021年第2季合併營收為496.0億元，較2020年同期增加3.8 %；歸屬於母公司業主之淨利為89.3億元，增加4.1%；每股盈餘1.15元。
董事長謝繼茂表示：「我們很高興2021年第二季營運績效亮麗，雖然營運環境極具挑戰，感謝全體員工的努力，我們持續站穩行動市場領導地位。5G客戶數於第二季突破100萬戶，提前達標，預計年底將可達到200萬戶。為提升5G服務品質，我們加速5G網路建設，至第二季已建置超過8,000座基地台，預期年底可達12,000座基地台。此外，Speedtest® 於七月公布台灣5G Speedtest® Award行動網速量測報告，我們很榮幸獲得2021上半年台灣『5G網速第一名』、『行動涵蓋第一名』兩項大獎。隨著5G客戶數明顯成長及業務發展深獲市場肯定，我們樂觀看待成長動能，致力維持台灣行動市場領導地位」
「受惠於遠距工作、影視隨看及內容多元化等趨勢，本季營運表現加速成長。隨著消費者需求及市場機會帶動，我們很高興MOD及Hami Video客戶數持續增加，固網寬頻服務亦持續成長。我們在七月份於MOD以4K畫質轉播東京奧林匹克運動賽事，也同時於Hami Video首次以VR獨家轉播東奧。第二季資通訊營收亦持續成長，未來我們除了繼續慎選優質專標案以提升毛利外，也將持續投資資通訊技術及人才，爭取更多新興數位商機。」
謝董事長進一步指出，「展望未來，我們將持續強化網路建設、核心能力及服務品質，並加速創新，以滿足不斷變化的客戶需求。」
營業收入
2021年第2季合併營收496.0億元，較2020年同期增加3.8%。
行動通信業務營收為217.7億元，增加3.2%，主要因智慧型終端銷售及行動服務營收增加。
網際網路業務營收為77.9億元，較2020年同期增加4.8 %。
國內固定通信業務營收為156.1億元，較2020年同期減少0.5 %，主要因市長話營收受行動電話及VoIP服務取代而減少，抵銷寬頻接取營收的增加。
國際固定通信業務營收為21.7億元，較2020年同期減少0.4%。
營業成本與費用
2021年第2季總成本與費用為383.7億元，較2020年同期增加3.2%，主要因5G特許權攤銷費用增加。
營業淨利與本期淨利
2021年第2季營業淨利為112.3億元，較2020年同期增加5.9%。營業淨利率為22.6%，2019年同期為22.2%。本期歸屬母公司業主之淨利為89.3億元，增加4.1%。每股盈餘1.15元。
現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）
2021年第2季來自營業活動的淨現金流量為179.0億元，較2020年同期增加36.1%，主要因應收帳款減少跟應付帳款增加。2021年6月底現金與約當現金為321.4億元，較2020年6月底增加67.8%，主要因發行公司債及來自營業活動的淨現金流量增加。
2021年第2季EBITDA為207.8億元，較2020年同期增加7.3%，EBITDA margin為41.89%，2020年同期為40.52%。
業務資訊
寬頻/網際網路業務
中華電信持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。截至2021年6月底，中華電信光世代寬頻客戶數為365萬，佔寬頻客戶數之83.8%。此外，100Mbps速率以上客戶數達187萬，年成長約12.0%，300Mbps速率以上客戶數亦持續成長，年成長率約52.5%。HiNet寬頻客戶數為360萬，與去年同期持平。
行動電話業務
截至2021年6月底，行動電話客戶數為1,149萬，較去年同期增加3.7%。
固網業務
截至2021年6月底，市話客戶數累積為979萬，持續維持固網市場的領導地位。